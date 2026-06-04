Стала известна зарплата голкипера, который сменит киевский клуб на Карпаты

Львовские «Карпаты» в ближайшее время оформят трансфер голкипера киевской «Оболони» и сборной Украины U-19 Дениса Марченко.

Стороны договорились о сотрудничестве на четыре года, сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро. После оформления всех документов «львы» сделают официальное объявление о переходе.

По информации источника, во львовском клубе Марченко будет зарабатывать около семи тысяч долларов в месяц. Средняя зарплата футболистов в «Карпатах» составляет от 12 до 30 тысяч, также в валюте.

Марченко провел 11 матчей в нынешнем сезоне, в которых пропустил 15 голов и четырежды сохранял свои ворота в неприкосновенности. В активе голкипера – одна игра за сборную Украины U-19.