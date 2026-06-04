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Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 10:51 | Обновлено 04 июня 2026, 11:22
851
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Стала известна зарплата голкипера, который сменит киевский клуб на Карпаты

Денис Марченко будет зарабатывать меньше своих партнеров – около семи тысяч долларов

04 июня 2026, 10:51 | Обновлено 04 июня 2026, 11:22
851
1 Comments
Стала известна зарплата голкипера, который сменит киевский клуб на Карпаты
ФК Оболонь Киев. Денис Марченко
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Львовские «Карпаты» в ближайшее время оформят трансфер голкипера киевской «Оболони» и сборной Украины U-19 Дениса Марченко.

Стороны договорились о сотрудничестве на четыре года, сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро. После оформления всех документов «львы» сделают официальное объявление о переходе.

По информации источника, во львовском клубе Марченко будет зарабатывать около семи тысяч долларов в месяц. Средняя зарплата футболистов в «Карпатах» составляет от 12 до 30 тысяч, также в валюте.

Марченко провел 11 матчей в нынешнем сезоне, в которых пропустил 15 голов и четырежды сохранял свои ворота в неприкосновенности. В активе голкипера – одна игра за сборную Украины U-19.

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Карпаты Львов Динамо Киев Денис Марченко трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
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це багато, 
сам шевченко в динамо заробляв 2 тис грн.
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