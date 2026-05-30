Карпаты подпишут голкипера киевского клуба за 1,5 миллиона евро

Голкипер киевской «Оболони» и сборной Украины U-19 Денис Марченко определился с клубом, в котором продолжит карьеру после нынешнего сезона.

Трансфер 19-летнего футболиста оформят львовские «Карпаты» – стороны провели успешные переговоры, в ходе которых согласовали все детали будущего перехода.

Сумма трансфера составит около 1,5 миллионов евро. Финальные контакты прошли на уровне президентов обоих клубов.

Марченко провел 11 матчей в нынешнем сезоне, в которых пропустил 15 голов и четырежды оставил свои ворота в неприкосновенности. В активе голкипера – одна игра за сборную Украины U-19.

«Карпаты» вышли на трансферный рынок после потери своего первого номера Назара Домчака, который перебрался в чемпионат Чехии, где будет защищать цвета «Виктории» Пльзень.