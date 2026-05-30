  4. Карпаты подпишут голкипера киевского клуба за 1,5 миллиона евро
Украина. Премьер лига
Карпаты подпишут голкипера киевского клуба за 1,5 миллиона евро

Денис Марченко покинет «Оболонь», которая согласилась оформить трансфер талантливого вратаря

ФК Оболонь Киев. Денис Марченко

Голкипер киевской «Оболони» и сборной Украины U-19 Денис Марченко определился с клубом, в котором продолжит карьеру после нынешнего сезона.

Трансфер 19-летнего футболиста оформят львовские «Карпаты» – стороны провели успешные переговоры, в ходе которых согласовали все детали будущего перехода.

Сумма трансфера составит около 1,5 миллионов евро. Финальные контакты прошли на уровне президентов обоих клубов.

Марченко провел 11 матчей в нынешнем сезоне, в которых пропустил 15 голов и четырежды оставил свои ворота в неприкосновенности. В активе голкипера – одна игра за сборную Украины U-19.

«Карпаты» вышли на трансферный рынок после потери своего первого номера Назара Домчака, который перебрался в чемпионат Чехии, где будет защищать цвета «Виктории» Пльзень.

Оболонь Киев Денис Марченко Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
