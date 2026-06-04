Вернидуб в плюсе. Нефтчи получил бонус в Лиге конференций

Клуб украинского тренера «Нефтчи» из Азербайджана получит выгоду от дисквалификации «Турана» из Лиги конференций за договорные матчи.

«Нефтчи» завершил сезон национального чемпионата на четвертом месте и должен был стартовать в еврокубках с первого раунда квалификации, однако расписание изменилось из-за решения УЕФА.

Отстранение «Турана» повлияло на представительство Азербайджана в еврокубках: вместо «Турана» в Лиге конференций выступит «Зира», тогда как «Нефтчи» начнет свой путь со второго раунда квалификации турнира.

Участие «Сабаха» в квалификации Лиги чемпионов, а «Карабаха» в отборе Лиги Европы остается без изменений.