Вернидуб в плюсе. Нефтчи получил бонус в Лиге конференций
Дисквалификация «Турана» изменила расписание в квалификации турнира
Клуб украинского тренера «Нефтчи» из Азербайджана получит выгоду от дисквалификации «Турана» из Лиги конференций за договорные матчи.
«Нефтчи» завершил сезон национального чемпионата на четвертом месте и должен был стартовать в еврокубках с первого раунда квалификации, однако расписание изменилось из-за решения УЕФА.
Отстранение «Турана» повлияло на представительство Азербайджана в еврокубках: вместо «Турана» в Лиге конференций выступит «Зира», тогда как «Нефтчи» начнет свой путь со второго раунда квалификации турнира.
Участие «Сабаха» в квалификации Лиги чемпионов, а «Карабаха» в отборе Лиги Европы остается без изменений.
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