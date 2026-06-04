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04 июня 2026, 09:27 | Обновлено 04 июня 2026, 09:28
521
0

Вернидуб в плюсе. Нефтчи получил бонус в Лиге конференций

Дисквалификация «Турана» изменила расписание в квалификации турнира

04 июня 2026, 09:27 | Обновлено 04 июня 2026, 09:28
521
0
Вернидуб в плюсе. Нефтчи получил бонус в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб
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Клуб украинского тренера «Нефтчи» из Азербайджана получит выгоду от дисквалификации «Турана» из Лиги конференций за договорные матчи.

«Нефтчи» завершил сезон национального чемпионата на четвертом месте и должен был стартовать в еврокубках с первого раунда квалификации, однако расписание изменилось из-за решения УЕФА.

Отстранение «Турана» повлияло на представительство Азербайджана в еврокубках: вместо «Турана» в Лиге конференций выступит «Зира», тогда как «Нефтчи» начнет свой путь со второго раунда квалификации турнира.

Участие «Сабаха» в квалификации Лиги чемпионов, а «Карабаха» в отборе Лиги Европы остается без изменений.

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УЕФА дисквалификация Дисциплинарный комитет УЕФА чемпионат Азербайджана по футболу Лига конференций Туран (Азербайджан) Нефтчи Баку Юрий Вернидуб
Андрей Витренко Источник
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