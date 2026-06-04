Известно, за какой клуб решил играть Довбик в следующем сезоне

Будущее украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика остается одной из главных тем летнего трансферного окна в итальянском клубе.

Как сообщают местные СМИ, руководство римлян пока не приняло окончательного решения по поводу форварда.

Несмотря на все трудности, сам Артем не планирует менять клуб. Украинец хочет остаться в «Роме» и доказать свою ценность в следующем сезоне. Сообщается, что футболист уже работает по индивидуальной программе во время отпуска, чтобы подойти к летним сборам в максимальной готовности.

В то же время в «Роме» готовы рассмотреть предложения по нападающему. Клуб не намерен продавать игрока по заниженной цене в 25 миллионов евро. Римляне могут рассмотреть как полноценный трансфер, так и варианты обмена или аренды с правом выкупа.

На данный момент предметных переговоров по Довбику нет, однако интерес к украинцу сохраняют клубы из Англии, Турции и Испании.