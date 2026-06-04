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Италия
04 июня 2026, 23:02 |
1700
0

Известно, за какой клуб решил играть Довбик в следующем сезоне

Артем хочет остаться в Риме

04 июня 2026, 23:02 |
1700
0
Известно, за какой клуб решил играть Довбик в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Будущее украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика остается одной из главных тем летнего трансферного окна в итальянском клубе.

Как сообщают местные СМИ, руководство римлян пока не приняло окончательного решения по поводу форварда.

Несмотря на все трудности, сам Артем не планирует менять клуб. Украинец хочет остаться в «Роме» и доказать свою ценность в следующем сезоне. Сообщается, что футболист уже работает по индивидуальной программе во время отпуска, чтобы подойти к летним сборам в максимальной готовности.

В то же время в «Роме» готовы рассмотреть предложения по нападающему. Клуб не намерен продавать игрока по заниженной цене в 25 миллионов евро. Римляне могут рассмотреть как полноценный трансфер, так и варианты обмена или аренды с правом выкупа.

На данный момент предметных переговоров по Довбику нет, однако интерес к украинцу сохраняют клубы из Англии, Турции и Испании.

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Дмитрий Олийченко Источник: Roma Giallorossa
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