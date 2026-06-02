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Италия
02 июня 2026, 22:22 | Обновлено 02 июня 2026, 22:31
1848
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Довбик отправится играть в футбол в Германию

«Рома» договорилась о матче против «Боруссии»

02 июня 2026, 22:22 | Обновлено 02 июня 2026, 22:31
1848
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Довбик отправится играть в футбол в Германию
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская «Рома», за которую выступает украинский нападающий Артем Довбик, проведет один из контрольных матчей в рамках подготовки к новому сезону против дортмундской «Боруссии».

Поединок состоится 15 августа на легендарном стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало – в 18:30 по киевскому времени. Именно эта игра станет одним из центральных событий перед стартом нового сезона для обоих клубов.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.

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Артем Довбик Рома Рим товарищеские матчи Боруссия Дортмунд
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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