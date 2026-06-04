В квалификации Уимблдона-2026 сыграют два представителя Украины

Два представителя Украины – Вероника Подрез и Виталий Сачко – сыграют в квалификации Уимблдонского турнира 2026.

Подрез и Сачко попали в заявочные списки квалификации травяного мейджора в Великобритани, который пройдет с 29 июня по 12 июля.

Для Подрез это будет дебютное выступление в отборе к основной сетке Уимблдона. Сачко в четвертый раз в карьере выступит в квалификации британского слэма.

Пока что Виталий ни разу не сумел преодолеть даже первый раунд отбора. В 2022 году на старте квалов он проиграл Доминику Штрикеру, в 2024 – Михаилу Кукушкину, а в 2025 – Бейбиту Жукаеву.

В альтернативном списке из украинцев также находятся Катарина Завацкая и Эрик Ваншельбойм. Для того, чтобы Завацкая сыграла в квалификации, необходимо 46 снятий, а Ваншельбойму нужно ждать аж 87 снятий.

Украину в основе Уимблдона-2026 гарантировано представят семь теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Заявочный список в квалификацию Уимблдона-2026 (женщины)

Заявочный список в квалификацию Уимблдона-2026 (мужчины)