Семь украинских теннисисток заявлены в основную сетку Уимблдона-2026
Свитолина, Костюк, Ястремская, Стародубцева, Олейникова, Калинина и Снигур сыграют в Британии
Семь украинских теннисисток попали в заявочный список Уимблдонсого турнира 2026.
Украину в одиночном разряде травяного мейджора представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
По защищенному рейтингу в Великобритании выступят Каролина Плишкова, Ирина Камелия-Бегу, Сара Соррибес Тормо и Аои Ито.
44-й в альтернативном списке идет Вероника Подрез, которая, с большой долей вероятности, сыграет в квалификации слэма.
Матчи основной сетки Уимблдона-2026 состоятся с 29 июня по 12 июля.
В прошлом году в заявке на основную сетку Уимблдона было пять украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.
Заявочный список Уимблдона-2026
Альтернативный список
