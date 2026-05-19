Семь украинских теннисисток заявлены в основную сетку Уимблдона-2026

Семь украинских теннисисток попали в заявочный список Уимблдонсого турнира 2026.

Украину в одиночном разряде травяного мейджора представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

По защищенному рейтингу в Великобритании выступят Каролина Плишкова, Ирина Камелия-Бегу, Сара Соррибес Тормо и Аои Ито.

44-й в альтернативном списке идет Вероника Подрез, которая, с большой долей вероятности, сыграет в квалификации слэма.

Матчи основной сетки Уимблдона-2026 состоятся с 29 июня по 12 июля.

В прошлом году в заявке на основную сетку Уимблдона было пять украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

