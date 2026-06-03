Вернидуб выразил слова поддержки Забарному

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный стал четвертым по счету воспитанником украинского футбола, которому удалось выиграть самый престижный клубный турнир Европы — Лигу чемпионов. Этот успех несколько подсластил горькую пилюлю провального прошлого сезона для нашего соотечественника, который после финального матча с лондонским «Арсеналом» в хорошем настроении присоединился к сборной Украины.

Впечатлениями о текущих делах Забарного в парижском клубе с корреспондентом Sport.ua поделился один из авторитетных украинских тренеров Юрий Вернидуб.

– Сначала у Ильи в «Пари Сен-Жермен» все складывалось вроде бы неплохо, однако потом в его игре произошел какой-то сбой и он потерял место в стартовом составе. Как думаете, почему так произошло?

– Трудно сказать. Такое бывает, и ничего страшного в этом нет. Забарный – сильный человек, и я надеюсь, что у него все наладится. Главное для него сейчас – это терпение.

Илья Забарный сейчас вместе с национальной сборной находится в Украине, где проходит подготовка к товарищескому матчу с Данией, который должен состояться 7 июня в Оденсе.

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