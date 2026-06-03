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Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 21:54 | Обновлено 03 июня 2026, 22:08
541
0

Сразу пять футболистов покинули клуб Первой лиги

Это не последние потери городенковцев

03 июня 2026, 21:54 | Обновлено 03 июня 2026, 22:08
541
0
Сразу пять футболистов покинули клуб Первой лиги
ФК Пробой
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Как стало известно Sport.ua, 3 июня футболисты клуба Первой лиги «Пробой» ушли в отпуск. Возобновят тренировочный процесс подопечные Владимира Ковалюка 22 июня.

По имеющейся информации, больше не будут выступать за городенковцев Николай Сикач, Владислав Фелипович, Роман Белый и арендованные у «Металлиста 1925» Даниил Пилганчук и Руслан Ткаченко.

Еще нескольким игрокам, у которых 30 июня заканчиваются контракты, предложили новые соглашения на худших условиях, и они взяли неделю на размышление. Поэтому кадровые потери еще могут быть.

Во время подготовки к новому сезону городенковцы собираются усилить состав 8 новичками. Все тренировочные сборы пройдут в Ивано-Франковской области. Уже есть договоренность о спаррингах с волочишским «Агробизнесом», тернопольской «Нивой», «Фениксом-Мариуполем» и новичком Второй лиги – «Днестром» из Залещиков.

В дебютном для себя сезоне в Первом дивизионе «Пробой» финишировал восьмым, набрав 36 очков.

Ранее свой первый сезон в Первой лиге «Пробой» завершил поражением.

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Пробой Городенка Первая лига Украины инсайд чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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