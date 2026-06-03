Сразу пять футболистов покинули клуб Первой лиги
Это не последние потери городенковцев
Как стало известно Sport.ua, 3 июня футболисты клуба Первой лиги «Пробой» ушли в отпуск. Возобновят тренировочный процесс подопечные Владимира Ковалюка 22 июня.
По имеющейся информации, больше не будут выступать за городенковцев Николай Сикач, Владислав Фелипович, Роман Белый и арендованные у «Металлиста 1925» Даниил Пилганчук и Руслан Ткаченко.
Еще нескольким игрокам, у которых 30 июня заканчиваются контракты, предложили новые соглашения на худших условиях, и они взяли неделю на размышление. Поэтому кадровые потери еще могут быть.
Во время подготовки к новому сезону городенковцы собираются усилить состав 8 новичками. Все тренировочные сборы пройдут в Ивано-Франковской области. Уже есть договоренность о спаррингах с волочишским «Агробизнесом», тернопольской «Нивой», «Фениксом-Мариуполем» и новичком Второй лиги – «Днестром» из Залещиков.
В дебютном для себя сезоне в Первом дивизионе «Пробой» финишировал восьмым, набрав 36 очков.
Ранее свой первый сезон в Первой лиге «Пробой» завершил поражением.
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