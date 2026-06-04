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Ролан Гаррос
04 июня 2026, 07:32 | Обновлено 04 июня 2026, 07:37
1795
0

Легендарный теннисист вынес вердикт по Костюк перед матчем с Андреевой

Борис Беккер высказался об украинской теннисистке

04 июня 2026, 07:32 | Обновлено 04 июня 2026, 07:37
1795
0
Легендарный теннисист вынес вердикт по Костюк перед матчем с Андреевой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Легенда мирового тенниса, шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер высказался о Марте Костюк.

«Прежде всего, я ее большой поклонник. Считаю, что она фантастическая теннисистка. Победа над Элиной меня очень эмоционально тронула. Также мне очень нравится, как Марта поддерживает украинский народ. Считаю, что это замечательный пример.

Я слышал, что она всегда была очень талантливой, но в то же время испытывала определенные психологические трудности. Ей было непросто справляться с ожиданиями, депрессией и другими проблемами. Также я слышал, что в конце прошлого года она взяла паузу, чтобы пройти терапию. Она обратилась к психологу, пыталась найти причину, почему постоянно чувствует давление. Думаю, именно это и изменило ситуацию.

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Матч против Элины, пожалуй, был самым важным в её карьере — против подруги. Она блестяще справилась с этой задачей. Думаю, это должно стать примером для других теннисисток. Большинство игроков умеют хорошо играть, но не все способны справиться с давлением. Когда ожидания слишком высоки, многие не выдерживают.

Дело не в форхенде или других технических элементах, а в психологии. Возможно, Марта покажет пример другим спортсменкам, что не стоит бояться обращаться за помощью к ментальному тренеру или психологу. Не нужно стесняться использовать все возможности, чтобы стать лучшим игроком. Думаю, именно поэтому в этом году Марта значительно сильнее, чем была раньше.

Это прекрасная возможность для Марты. Она уже дважды побеждала Андрееву, но сейчас речь идет о полуфинале турнира Grand Slam. Здесь действуют и дополнительные факторы. Если она сохранит тот же настрой и тот же психологический подход, который продемонстрировала вчера, то, думаю, Марта победит», – сказал Бекер.

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Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
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