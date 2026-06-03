Зубков сделал первое заявление после перехода в АЕК

Вингер сборной Украины Александр Зубков выступил с первым заявлением после официального объявления о его переходе из турецкого «Трабзонспора» в греческий АЕК.

Игрок сборной Украины в своём Instagram обратился к болельщикам, игрокам, тренерам и руководству «Трабзонспора».

«Уважаемая семья «Трабзонспора», Пришло время прощаться с этим невероятным клубом, но мое сердце переполнено благодарностью. С первого же дня моего прибытия в Трабзон я почувствовал себя как дома. Незабываемые болельщики на стадионе «Папара Парк» — ваша страсть, энергия и безусловная поддержка – это то, что я всегда буду помнить. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, тренерский штаб, руководство и всех, кто неустанно работал за кулисами. Мы боролись вместе, делились невероятными моментами и совершенствовались от игры к игре. Я всегда буду помнить каждый гол, каждую победу и каждый матч, где мы выкладывались на поле на полную. «Трабзонспор» всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я желаю клубу только успехов, трофеев и побед в будущем. Спасибо тебе за все, Трабзон!», – написал Зубков.

Александр выступал за «Трабзонспор» с февраля 2025 года. В прошлом сезоне украинец помог команде выиграть Кубок Турции и завоевать бронзовые медали турнира.