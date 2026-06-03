Зубков сделал первое заявление после перехода в АЕК
Украинец обратился к своему бывшему клубу
Вингер сборной Украины Александр Зубков выступил с первым заявлением после официального объявления о его переходе из турецкого «Трабзонспора» в греческий АЕК.
Игрок сборной Украины в своём Instagram обратился к болельщикам, игрокам, тренерам и руководству «Трабзонспора».
«Уважаемая семья «Трабзонспора»,
Пришло время прощаться с этим невероятным клубом, но мое сердце переполнено благодарностью.
С первого же дня моего прибытия в Трабзон я почувствовал себя как дома. Незабываемые болельщики на стадионе «Папара Парк» — ваша страсть, энергия и безусловная поддержка – это то, что я всегда буду помнить.
Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, тренерский штаб, руководство и всех, кто неустанно работал за кулисами. Мы боролись вместе, делились невероятными моментами и совершенствовались от игры к игре. Я всегда буду помнить каждый гол, каждую победу и каждый матч, где мы выкладывались на поле на полную.
«Трабзонспор» всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я желаю клубу только успехов, трофеев и побед в будущем.
Спасибо тебе за все, Трабзон!», – написал Зубков.
Александр выступал за «Трабзонспор» с февраля 2025 года. В прошлом сезоне украинец помог команде выиграть Кубок Турции и завоевать бронзовые медали турнира.
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