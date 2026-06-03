Греция03 июня 2026, 19:53 |
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Зубков стал четвертым самым дорогим приобретением в истории АЕКа
Вспомним топ-10 самых дорогих переходов футболистов в состав клуба из Афин
03 июня 2026, 19:53 |
646
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29-летний полузащитник сборной Украины Александр Зубков стал четвертым самым дорогим приобретением в истории греческого АЕКа.
Греки заплатили Трабзонспору за украинца 4 млн евро.
АЕК за всю свою историю покупал дороже только Орбелина Пинеду (6,5 млн евро), Леви Гарсию (5,9 млн евро) и Барнабаша Варгу (4,5 млн евро).
Напомним топ-10 самых дорогих приобретений в истории АЕКа.
Самые дорогие приобретения в истории АЕКа:
- 6,5 млн евро – Орбелин Пинеда (из Сельты, 2023/24)
- 5,9 млн евро – Леви Гарсия (из Бейтару, 2020/21)
- 4,5 млн евро – Барнабаш Варга (из Ференцвароша, 2025/26)
- 4 млн евро – Александр Зубков (из Трабзонспора, 2026/27)
- 4 млн евро – Роберт Любичич (из Динамо Загреб, 2023/24)
- 3,6 млн евро – Абубакари Койта (из Сент-Трейдена, 2024/25)
- 3,5 млн евро – Френцди Перро (из Маккаби Хайфа, 2024/25)
- 3,5 млн евро – Эзекиль Понсе (из Эльче, 2023/24)
- 3,5 млн евро – Василиос Цартас (из Севильи, 2000/01)
- 3,25 млн евро – Филипе Релвас (из Витории Гимарайнш, 2025/26)
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