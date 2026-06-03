Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зубков стал четвертым самым дорогим приобретением в истории АЕКа
Греция
03 июня 2026, 19:53 |
646
0

Зубков стал четвертым самым дорогим приобретением в истории АЕКа

Вспомним топ-10 самых дорогих переходов футболистов в состав клуба из Афин

03 июня 2026, 19:53 |
646
0
Зубков стал четвертым самым дорогим приобретением в истории АЕКа
АЕК
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

29-летний полузащитник сборной Украины Александр Зубков стал четвертым самым дорогим приобретением в истории греческого АЕКа.

Греки заплатили Трабзонспору за украинца 4 млн евро.

АЕК за всю свою историю покупал дороже только Орбелина Пинеду (6,5 млн евро), Леви Гарсию (5,9 млн евро) и Барнабаша Варгу (4,5 млн евро).

Напомним топ-10 самых дорогих приобретений в истории АЕКа.

Самые дорогие приобретения в истории АЕКа:

  • 6,5 млн евро – Орбелин Пинеда (из Сельты, 2023/24)
  • 5,9 млн евро – Леви Гарсия (из Бейтару, 2020/21)
  • 4,5 млн евро – Барнабаш Варга (из Ференцвароша, 2025/26)
  • 4 млн евро – Александр Зубков (из Трабзонспора, 2026/27)
  • 4 млн евро – Роберт Любичич (из Динамо Загреб, 2023/24)
  • 3,6 млн евро – Абубакари Койта (из Сент-Трейдена, 2024/25)
  • 3,5 млн евро – Френцди Перро (из Маккаби Хайфа, 2024/25)
  • 3,5 млн евро – Эзекиль Понсе (из Эльче, 2023/24)
  • 3,5 млн евро – Василиос Цартас (из Севильи, 2000/01)
  • 3,25 млн евро – Филипе Релвас (из Витории Гимарайнш, 2025/26)
По теме:
ПСЖ оформит трансфер россиянина. Переговоры находятся на финальной стадии
В Реале официально анонсировали первый громкий трансфер нового сезона
Зубков стал пятым украинским футболистом в истории АЕКа
Александр Зубков АЕК Афины трансферы чемпионат Греции по футболу статистика финансы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 03 июня 2026, 06:44 26
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ

Представители футболиста предложили его услуги «Ливерпулю»

«Ему с этим жить»: Шовковский – о переходе Караваева в Шахтер
Футбол | 03 июня 2026, 11:35 17
«Ему с этим жить»: Шовковский – о переходе Караваева в Шахтер
«Ему с этим жить»: Шовковский – о переходе Караваева в Шахтер

Александр вспомнил момент из своей карьеры

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Еще не понял, нравится ли мне быть тренером»
Футбол | 03.06.2026, 18:05
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Еще не понял, нравится ли мне быть тренером»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Еще не понял, нравится ли мне быть тренером»
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
Хоккей | 03.06.2026, 06:10
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Футбол | 03.06.2026, 07:25
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 11
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 12
Футбол
Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос
Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос
03.06.2026, 00:19 15
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
03.06.2026, 08:12 5
Теннис
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем