Зубков стал четвертым самым дорогим приобретением в истории АЕКа

29-летний полузащитник сборной Украины Александр Зубков стал четвертым самым дорогим приобретением в истории греческого АЕКа.

Греки заплатили Трабзонспору за украинца 4 млн евро.

АЕК за всю свою историю покупал дороже только Орбелина Пинеду (6,5 млн евро), Леви Гарсию (5,9 млн евро) и Барнабаша Варгу (4,5 млн евро).

Напомним топ-10 самых дорогих приобретений в истории АЕКа.

Самые дорогие приобретения в истории АЕКа: