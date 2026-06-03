Разгром от Буковины, победы Черноморца и Левого Берега

«Буковина» и «Черноморец» повысились в классе, «Левый берег» и «Агробизнес» проведут переходные матчи.

Ничья тура

Единственная ничья в 30-м туре была зафиксирована в поединке «Ворскла» – «Подолье». Полтавская команда проигрывала с начала второго тайма, но сравняла счет после гола в исполнении Артема Сердюка в дополнительное время. Как итог, встреча в Полтаве завершилась вничью 1:1.

Первые таймы тура

«Феникс-Мариуполь» в домашней встрече оказался сильнее «Виктории» (2:0), а «Агробизнес» победил на своем поле в матче против «Чернигова» (1:0).

В обеих встречах команды добились побед благодаря забитым мячам в первых таймах. За мариупольскую команду голами отличились Владислав Сидоренко и Павел Ориховский, а в составе клуба из Хмельницкой области точный удар в свой актив записал капитан Роман Толочко.

Капитан тура

«Агробизнес» победил в поединке с «Черниговом» со счетом 1:0, а единственным голом в этой встрече отличился в первом тайме Роман Толочко. Но отдельно нужно выделить гол в исполнении капитана команды из Волочиска. Толочко на 29-й минуте эффектным и красивым ударом вывел вперед свою команду, что в итоге позволило ей победить в матче.

«Агробизнес» с 53 очками в активе занял четвертое место в Первой лиге. Команда из Хмельницкой области встретится с «Кудровкой» в рамках стыковых поединков за право играть в Премьер-лиге.

Выездные победы тура

«Прикарпатье» на выезде уверенно победило «Пробий», забив три мяча в ворота соперника и ни разу не пропустив. А «Левый Берег» со счетом 3:1 в выездной встрече переиграл «Ингулец».

По поводу «Левого Берега» добавим, что киевская команда с 63 очками в активе заняла третье место в Первой лиге. Теперь подопечные Александра Рябоконя встретятся с «Александрией» в стыковых матчах за право играть в УПЛ.

Штрафной тура

На 36-й минуте поединка «Ингулец» – «Левый Берег» красивым голом со штрафного отличился Дмитрий Шастал. Этот забитый мяч позволил киевской команде выйти вперед и в итоге победить в выездной встрече.

Также этот точный удар со стандарта в исполнении Шастала может претендовать и на звание лучшего гола тура.

Повышение тура

«Черноморец» в матче с «Металлистом» выиграл в Одессе со счетом 1:0. Единственным в этой встрече голом отличился Владислав Герич, который на 63-й минуте реализовал пенальти.

«Черноморец» с 65 очками в активе занял второе место в этом сезоне Первой лиги. Как итог, команда из Одессы повысится в классе, вернувшись в УПЛ!

Самый быстрый гол тура

ЮКСА уверенно выиграла домашний матч с тернопольской «Нивой». Команда из Киевской области победила в этой встрече со счетом 3:0. Самый быстрый гол тура был забит именно в этом поединке. На 5-й минуте после подачи углового Алексей Жданович головой красиво отправил мяч в ворота гостей. Так ЮКСА вышла вперед в этом поединке, который она в итоге и выиграла.

Разгром тура

«Буковина» выездной матч с «Металлургом» играла на своем поле в Черновцах.

Как итог, подопечные Сергея Шищенко победили в этой встрече со счетом 4:0. С 24-й минуты черновицкая команда играла в большинстве после того, как красную карточку получил вратарь «Металлурга» Назар Байда. Один мяч в ворота запорожцев влетел после автогола Максима Вороны. Еще три раза «Буковина» забила после точных ударов в исполнении Максима Войтиховского, Виталия Кольцова и Даниила Гончарука.

«Буковина» с 81 очком в активе уверенно выиграла Первую лигу и повысилась в классе, впервые за долгое время выйдя в УПЛ!

Первая лига Украины. 30-й тур

«Ворскла» – «Подолье» – 1:1

Голы: Сердюк, 90+2 – Чибуэзе, 51 (автогол).

«Феникс-Мариуполь» – «Виктория» – 2:0

Голы: Сидоренко, 14, Ориховский, 18.

«Пробий» – «Прикарпатье» – 0:3

Голы: Цюцюра, 16, Трофимюк, 42, Француз, 72.

«Агробизнес» – «Чернигов» – 1:0

Гол: Толочко, 29.

Удаление: Порохня, 40 («Чернигов»).

«Ингулец» – «Левый Берег» – 1:3

Голы: Тузенко, 77 – Шастал, 36, В. Волошин, 73, Н. Волошин, 85.

ЮКСА – «Нива» – 3:0

Голы: Жданович, 5, Эмере, 45+1, Сытников, 72.

«Металлург» – «Буковина» – 0:4

Голы: Войтиховский, 21, Ворона, 30 (автогол), Кольцов, 74, Гончарук, 83.

Удаление: Байда, 24 («Металлург»).

«Черноморец» – «Металлист» – 1:0

Гол: Герич, 63 (с пенальти).