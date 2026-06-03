Разгром от Буковины, победы Черноморца и Левого Берега
Состоялись поединки заключительного тура Первой лиги
«Буковина» и «Черноморец» повысились в классе, «Левый берег» и «Агробизнес» проведут переходные матчи.
Ничья тура
Единственная ничья в 30-м туре была зафиксирована в поединке «Ворскла» – «Подолье». Полтавская команда проигрывала с начала второго тайма, но сравняла счет после гола в исполнении Артема Сердюка в дополнительное время. Как итог, встреча в Полтаве завершилась вничью 1:1.
Первые таймы тура
«Феникс-Мариуполь» в домашней встрече оказался сильнее «Виктории» (2:0), а «Агробизнес» победил на своем поле в матче против «Чернигова» (1:0).
В обеих встречах команды добились побед благодаря забитым мячам в первых таймах. За мариупольскую команду голами отличились Владислав Сидоренко и Павел Ориховский, а в составе клуба из Хмельницкой области точный удар в свой актив записал капитан Роман Толочко.
Капитан тура
«Агробизнес» победил в поединке с «Черниговом» со счетом 1:0, а единственным голом в этой встрече отличился в первом тайме Роман Толочко. Но отдельно нужно выделить гол в исполнении капитана команды из Волочиска. Толочко на 29-й минуте эффектным и красивым ударом вывел вперед свою команду, что в итоге позволило ей победить в матче.
«Агробизнес» с 53 очками в активе занял четвертое место в Первой лиге. Команда из Хмельницкой области встретится с «Кудровкой» в рамках стыковых поединков за право играть в Премьер-лиге.
Выездные победы тура
«Прикарпатье» на выезде уверенно победило «Пробий», забив три мяча в ворота соперника и ни разу не пропустив. А «Левый Берег» со счетом 3:1 в выездной встрече переиграл «Ингулец».
По поводу «Левого Берега» добавим, что киевская команда с 63 очками в активе заняла третье место в Первой лиге. Теперь подопечные Александра Рябоконя встретятся с «Александрией» в стыковых матчах за право играть в УПЛ.
Штрафной тура
На 36-й минуте поединка «Ингулец» – «Левый Берег» красивым голом со штрафного отличился Дмитрий Шастал. Этот забитый мяч позволил киевской команде выйти вперед и в итоге победить в выездной встрече.
Также этот точный удар со стандарта в исполнении Шастала может претендовать и на звание лучшего гола тура.
Повышение тура
«Черноморец» в матче с «Металлистом» выиграл в Одессе со счетом 1:0. Единственным в этой встрече голом отличился Владислав Герич, который на 63-й минуте реализовал пенальти.
«Черноморец» с 65 очками в активе занял второе место в этом сезоне Первой лиги. Как итог, команда из Одессы повысится в классе, вернувшись в УПЛ!
Самый быстрый гол тура
ЮКСА уверенно выиграла домашний матч с тернопольской «Нивой». Команда из Киевской области победила в этой встрече со счетом 3:0. Самый быстрый гол тура был забит именно в этом поединке. На 5-й минуте после подачи углового Алексей Жданович головой красиво отправил мяч в ворота гостей. Так ЮКСА вышла вперед в этом поединке, который она в итоге и выиграла.
Разгром тура
«Буковина» выездной матч с «Металлургом» играла на своем поле в Черновцах.
Как итог, подопечные Сергея Шищенко победили в этой встрече со счетом 4:0. С 24-й минуты черновицкая команда играла в большинстве после того, как красную карточку получил вратарь «Металлурга» Назар Байда. Один мяч в ворота запорожцев влетел после автогола Максима Вороны. Еще три раза «Буковина» забила после точных ударов в исполнении Максима Войтиховского, Виталия Кольцова и Даниила Гончарука.
«Буковина» с 81 очком в активе уверенно выиграла Первую лигу и повысилась в классе, впервые за долгое время выйдя в УПЛ!
Первая лига Украины. 30-й тур
«Ворскла» – «Подолье» – 1:1
Голы: Сердюк, 90+2 – Чибуэзе, 51 (автогол).
«Феникс-Мариуполь» – «Виктория» – 2:0
Голы: Сидоренко, 14, Ориховский, 18.
«Пробий» – «Прикарпатье» – 0:3
Голы: Цюцюра, 16, Трофимюк, 42, Француз, 72.
«Агробизнес» – «Чернигов» – 1:0
Гол: Толочко, 29.
Удаление: Порохня, 40 («Чернигов»).
«Ингулец» – «Левый Берег» – 1:3
Голы: Тузенко, 77 – Шастал, 36, В. Волошин, 73, Н. Волошин, 85.
ЮКСА – «Нива» – 3:0
Голы: Жданович, 5, Эмере, 45+1, Сытников, 72.
«Металлург» – «Буковина» – 0:4
Голы: Войтиховский, 21, Ворона, 30 (автогол), Кольцов, 74, Гончарук, 83.
Удаление: Байда, 24 («Металлург»).
«Черноморец» – «Металлист» – 1:0
Гол: Герич, 63 (с пенальти).
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|30
|26
|3
|1
|74 - 21
|02.06.26 Металлург Зп 0:4 Буковина23.05.26 Буковина 1:3 Черноморец15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла02.05.26 Подолье 0:2 Буковина
|81
|2
|Черноморец
|30
|19
|8
|3
|44 - 20
|01.06.26 Черноморец 1:0 Металлист23.05.26 Буковина 1:3 Черноморец16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье
|65
|3
|Левый берег
|30
|19
|6
|5
|50 - 21
|01.06.26 Ингулец 1:3 Левый берег22.05.26 Левый берег 4:0 Металлург Зп16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег
|63
|4
|Агробизнес
|30
|16
|5
|9
|36 - 28
|01.06.26 Агробизнес 1:0 Чернигов23.05.26 Прикарпатье 1:1 Агробизнес16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес
|53
|5
|Ингулец
|30
|12
|10
|8
|41 - 32
|01.06.26 Ингулец 1:3 Левый берег23.05.26 Чернигов 1:2 Ингулец16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой
|46
|6
|Прикарпатье
|30
|9
|10
|11
|33 - 33
|01.06.26 Пробой 0:3 Прикарпатье23.05.26 Прикарпатье 1:1 Агробизнес16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье
|37
|7
|Металлист
|30
|10
|7
|13
|31 - 35
|01.06.26 Черноморец 1:0 Металлист26.05.26 Чернигов 1:2 Металлист23.05.26 Металлист 2:0 ЮКСА17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Металлист 3:0 Подолье
|37
|8
|Пробой
|30
|10
|6
|14
|29 - 37
|01.06.26 Пробой 0:3 Прикарпатье23.05.26 Виктория 0:1 Пробой17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой
|36
|9
|Феникс-Мариуполь
|30
|9
|9
|12
|31 - 32
|01.06.26 Феникс-Мариуполь 2:0 Виктория23.05.26 Подолье 0:0 Феникс-Мариуполь17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес
|36
|10
|Виктория
|30
|10
|6
|14
|37 - 38
|01.06.26 Феникс-Мариуполь 2:0 Виктория23.05.26 Виктория 0:1 Пробой16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория
|36
|11
|ЮКСА
|30
|10
|6
|14
|30 - 40
|01.06.26 ЮКСА 3:0 Нива Тернополь23.05.26 Металлист 2:0 ЮКСА15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов
|36
|12
|Нива Тернополь
|30
|8
|10
|12
|24 - 34
|01.06.26 ЮКСА 3:0 Нива Тернополь23.05.26 Нива Тернополь 1:1 Ворскла17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист
|34
|13
|Чернигов
|30
|8
|7
|15
|30 - 36
|01.06.26 Агробизнес 1:0 Чернигов29.05.26 Металлург Зп 0:0 Чернигов26.05.26 Чернигов 1:2 Металлист23.05.26 Чернигов 1:2 Ингулец09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец
|31
|14
|Ворскла
|30
|7
|9
|14
|23 - 36
|30.05.26 Ворскла 1:1 Подолье23.05.26 Нива Тернополь 1:1 Ворскла17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег
|30
|15
|Подолье
|30
|4
|9
|17
|20 - 45
|30.05.26 Ворскла 1:1 Подолье23.05.26 Подолье 0:0 Феникс-Мариуполь17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Подолье 0:2 Буковина
|21
|16
|Металлург Зп
|30
|4
|7
|19
|16 - 61
|02.06.26 Металлург Зп 0:4 Буковина29.05.26 Металлург Зп 0:0 Чернигов22.05.26 Левый берег 4:0 Металлург Зп10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория
|19
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