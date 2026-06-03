В Лионе рассказали о шансах Яремчука остаться в команде

Спортивный директор «Лиона» Матье Луи-Жан высказался по поводу возможного выкупа у греческого «Олимпиакоса» контракта украинского нападающего Романа Яремчука.

Функционер посетил популярный подкаст Rothen s'enflamme, где оценил вероятность того, что форвард сборной Украины останется в команде на следующий сезон. По словам Луи-Жана, шансы на это составляют 50%.

Яремчук присоединился к «Лиону» зимой на правах аренды. Украинец успел сыграть в составе команды Паулу Фонсеки 14 матчей, в которых отличился пятью забитыми голами и одной голевой передачей.