Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Лионе рассказали о шансах Яремчука остаться в команде
Франция
03 июня 2026, 21:52 | Обновлено 03 июня 2026, 22:10
909
0

В Лионе рассказали о шансах Яремчука остаться в команде

Матье Луи-Жан считает, что они по-прежнему довольно высокие

03 июня 2026, 21:52 | Обновлено 03 июня 2026, 22:10
909
0
В Лионе рассказали о шансах Яремчука остаться в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Спортивный директор «Лиона» Матье Луи-Жан высказался по поводу возможного выкупа у греческого «Олимпиакоса» контракта украинского нападающего Романа Яремчука.

Функционер посетил популярный подкаст Rothen s'enflamme, где оценил вероятность того, что форвард сборной Украины останется в команде на следующий сезон. По словам Луи-Жана, шансы на это составляют 50%.

Яремчук присоединился к «Лиону» зимой на правах аренды. Украинец успел сыграть в составе команды Паулу Фонсеки 14 матчей, в которых отличился пятью забитыми голами и одной голевой передачей.

По теме:
Зубков сделал первое заявление после перехода в АЕК
Четвертьфиналист Кубка Украины продолжит карьеру за границей
Бернарду Силву изменил решение о своем будущем
Роман Яремчук Лион чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу трансферы Паулу Фонсека
Андрей Плыгун Источник: RMC Sport
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Рыбак покинул Металлист
Футбол | 03 июня 2026, 21:01 0
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Рыбак покинул Металлист
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Рыбак покинул Металлист

Ожидается, что вратарь продолжит карьеру в Заре

Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Футбол | 03 июня 2026, 10:22 36
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба

Матвей может перейти в «Милан»

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Футбол | 03.06.2026, 11:05
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Футбол | 03.06.2026, 07:25
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
Теннис | 03.06.2026, 18:19
Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 104
Теннис
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 10
Футбол
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
03.06.2026, 04:32 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 21
Бокс
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 11
Футбол
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 34
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем