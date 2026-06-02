Только не в Барселону. Атлетико нашел для Альвареса богатого покупателя

26-летний аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес может летом покинуть чемпионат Испании.

Источник сообщает, что руководство «матрасников» не заинтересовано в продаже звездного игрока, однако в случае, если он захочет уйти, то он не должен присоединиться к «Барселоне». В Мадриде предпочитают отпустить Альвареса в ПСЖ.

Отмечается, что у «Атлетико» хорошие отношения с парижанами. Некоторые посредники уже сообщили, что ПСЖ готов выложить за нападающего 175 млн евро. В то же время «Барселона» хочет воспользоваться желанием Хулиана играть в составе «блаугранас».

В прошлом сезоне Альварес забил 20 голов и отдал 9 результативных передач в 49 матчах за «Атлетико». Его контракт действует до июня 2030 года.