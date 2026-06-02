Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Только не в Барселону. Атлетико нашел для Альвареса богатого покупателя
Испания
02 июня 2026, 20:57 |
807
0

Только не в Барселону. Атлетико нашел для Альвареса богатого покупателя

Мадридцы не хотят усиливать конкурентов

02 июня 2026, 20:57 |
807
0
Только не в Барселону. Атлетико нашел для Альвареса богатого покупателя
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

26-летний аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес может летом покинуть чемпионат Испании.

Источник сообщает, что руководство «матрасников» не заинтересовано в продаже звездного игрока, однако в случае, если он захочет уйти, то он не должен присоединиться к «Барселоне». В Мадриде предпочитают отпустить Альвареса в ПСЖ.

Отмечается, что у «Атлетико» хорошие отношения с парижанами. Некоторые посредники уже сообщили, что ПСЖ готов выложить за нападающего 175 млн евро. В то же время «Барселона» хочет воспользоваться желанием Хулиана играть в составе «блаугранас».

В прошлом сезоне Альварес забил 20 голов и отдал 9 результативных передач в 49 матчах за «Атлетико». Его контракт действует до июня 2030 года.

По теме:
Гвардиол определился с будущим в Манчестер Сити
Атлетико нацелился на звездного нападающего за 150 млн евро
Челси озвучил Атлетико цену на Кукурелью
Хулиан Альварес Атлетико Мадрид ПСЖ Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) трансферы
Андрей Плыгун Источник: Eldesmarque
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Футбол | 01 июня 2026, 22:08 3
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»

Лорен Перрен – о конкуренции украинца с Маркиньосом

Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Хоккей | 02 июня 2026, 06:44 32
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею

Турнир стартует 14 мая

ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Бокс | 02.06.2026, 08:29
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Шесть футболистов покинут Металлист 1925 после завершения сезона 2025/26
Футбол | 02.06.2026, 14:53
Шесть футболистов покинут Металлист 1925 после завершения сезона 2025/26
Шесть футболистов покинут Металлист 1925 после завершения сезона 2025/26
Экс-игрок сборной Франции: «Арсенал – кучка клоунов»
Футбол | 02.06.2026, 19:25
Экс-игрок сборной Франции: «Арсенал – кучка клоунов»
Экс-игрок сборной Франции: «Арсенал – кучка клоунов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 8
Бокс
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 4
Футбол
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 99
Теннис
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем