Свитолина тремя словами отреагировала на поражение от Костюк

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Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на завершение своих выступлений на «Ролан Гаррос».

После поражения в украинском дерби Элина опубликовала короткое сообщение в своем Instagram.

«Спасибо, Ролан Гаррос 🧡», – написала Свитолина.

Напомним, украинская теннисистка завершила свое выступление на парижском турнире после матча против соотечественницы Марты Костюк (1:2)

Ранее сообщалось, что несмотря на поражение, украинская теннисистка получит солидные призовые. За выход в 1/4 финала Ролан Гаррос Свитолина заработала 470 тысяч евро.