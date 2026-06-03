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  4. Свитолина тремя словами отреагировала на поражение от Костюк
Ролан Гаррос
03 июня 2026, 20:49 |
2837
0

Свитолина тремя словами отреагировала на поражение от Костюк

Элина завершила выступления в четвертьфинале

03 июня 2026, 20:49 |
2837
0
Свитолина тремя словами отреагировала на поражение от Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на завершение своих выступлений на «Ролан Гаррос».

После поражения в украинском дерби Элина опубликовала короткое сообщение в своем Instagram.

«Спасибо, Ролан Гаррос 🧡», – написала Свитолина.

Напомним, украинская теннисистка завершила свое выступление на парижском турнире после матча против соотечественницы Марты Костюк (1:2)

Ранее сообщалось, что несмотря на поражение, украинская теннисистка получит солидные призовые. За выход в 1/4 финала Ролан Гаррос Свитолина заработала 470 тысяч евро.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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