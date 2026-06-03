Свитолина тремя словами отреагировала на поражение от Костюк
Элина завершила выступления в четвертьфинале
Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на завершение своих выступлений на «Ролан Гаррос».
После поражения в украинском дерби Элина опубликовала короткое сообщение в своем Instagram.
«Спасибо, Ролан Гаррос 🧡», – написала Свитолина.
Напомним, украинская теннисистка завершила свое выступление на парижском турнире после матча против соотечественницы Марты Костюк (1:2)
Ранее сообщалось, что несмотря на поражение, украинская теннисистка получит солидные призовые. За выход в 1/4 финала Ролан Гаррос Свитолина заработала 470 тысяч евро.
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