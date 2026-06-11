ШОВКОВСКИЙ: «Напряжение было колоссальным. Поехал в Крым на отдых»

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился воспоминаниями о выступлении сборной Украины на чемпионате мира 2006 года и рассказал, через какие физические испытания ему пришлось пройти во время турнира.

«На тот момент у меня был перелом ключицы. После операции мне установили металлический штифт, и фактически весь турнир пришлось играть с ним. Из-за этого я постоянно испытывал дискомфорт и даже не мог полноценно тренироваться.

Когда чемпионат завершился, я похудел примерно на три килограмма. Напряжение было колоссальным – как моральное, так и физическое. После возвращения в Украину поехал в Крым на отдых, но вместо этого пять дней пролежал с температурой 38–39 градусов. Организм просто реагировал на все, что пришлось пережить за этот период», – легендарный украинский вратарь.