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  4. ШОВКОВСКИЙ: «Напряжение было колоссальным. Поехал в Крым на отдых»
Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 02:32 |
135
0

ШОВКОВСКИЙ: «Напряжение было колоссальным. Поехал в Крым на отдых»

Вратарь рассказал, как в свое время испытывал проблемы на чемпионате мира

11 июня 2026, 02:32 |
135
0
ШОВКОВСКИЙ: «Напряжение было колоссальным. Поехал в Крым на отдых»
ФК Динамо. Александр Шовковский
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Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился воспоминаниями о выступлении сборной Украины на чемпионате мира 2006 года и рассказал, через какие физические испытания ему пришлось пройти во время турнира.

«На тот момент у меня был перелом ключицы. После операции мне установили металлический штифт, и фактически весь турнир пришлось играть с ним. Из-за этого я постоянно испытывал дискомфорт и даже не мог полноценно тренироваться.

Когда чемпионат завершился, я похудел примерно на три килограмма. Напряжение было колоссальным – как моральное, так и физическое. После возвращения в Украину поехал в Крым на отдых, но вместо этого пять дней пролежал с температурой 38–39 градусов. Организм просто реагировал на все, что пришлось пережить за этот период», – легендарный украинский вратарь.

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Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЧМ-2006 по футболу сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Пряма червона
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