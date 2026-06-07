Судаков назвал футболиста сборной Украины, который стоит 150 миллионов

Полузащитник португальской «Бенфики» Георгий Судаков рассказал, во сколько оценивает трансферную стоимость футболиста «Динамо» и сборной Украины Тараса Михавко.

– Как вы считаете, какова трансферная стоимость Тараса Михавко?

– 150 миллионов евро, – ответил Судаков.

Сам Михавко отметил, что оценивает себя в 15 миллионов евро.

Ранее защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко вошел в тройку лучших футболистов, уступив лишь двум представителям американского чемпионата.