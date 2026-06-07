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  4. Судаков назвал футболиста сборной Украины, который стоит 150 миллионов
Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 10:22 | Обновлено 07 июня 2026, 10:30
8969
9

Судаков назвал футболиста сборной Украины, который стоит 150 миллионов

Георгий выделил Михавко

07 июня 2026, 10:22 | Обновлено 07 июня 2026, 10:30
8969
9 Comments
Судаков назвал футболиста сборной Украины, который стоит 150 миллионов
ФК Динамо. Тарас Михавко
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Полузащитник португальской «Бенфики» Георгий Судаков рассказал, во сколько оценивает трансферную стоимость футболиста «Динамо» и сборной Украины Тараса Михавко.

– Как вы считаете, какова трансферная стоимость Тараса Михавко?

– 150 миллионов евро, – ответил Судаков.

Сам Михавко отметил, что оценивает себя в 15 миллионов евро.

Ранее защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко вошел в тройку лучших футболистов, уступив лишь двум представителям американского чемпионата.

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Тарас Михавко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Бенфика
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 9
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Стіна Матвієнко  тоді всі 300 млн коштує.
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+7
Козляча відповідь від ображеного шмаркача...
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+7
Нещодавно сам Судаков нібито стільки коштував (на словах). Але лише один сезон поза рідною УПЛ одразу скорегував ці марення
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+3
Ви всі разом (гравці збірної) стільки не коштуєте. Повилітали із усіх відборів. Окрім Трубіна та Малиновського всі сидять у великій дупі у своїх клубах, троє велетіли у сегунду а наш найдорожчий Мудрик, взагалі кошмар для Челсі.
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+2
хворі люди.......................................... оба ..... або просто долбойоби ні один не стоїть нічого повні 000000 
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+2
У Судакова порушився окомір (глазомєр). Михавко - 150 млн.???? А скільки ж тоді коштують Мессі, Рональдо, Мбаппе, Кейн та інші зірки футболу????
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+1
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Тролінг, підтекст якого зрозумілий вузькому колу (між собою).
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-1
Жора, не издевайся над игроками с пафосной команды с 4 места☝️Цена всей потужной динамы 150 млн гривен 
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-12
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