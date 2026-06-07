Украина. Премьер лига07 июня 2026, 10:22 | Обновлено 07 июня 2026, 10:30
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Судаков назвал футболиста сборной Украины, который стоит 150 миллионов
Георгий выделил Михавко
07 июня 2026, 10:22 | Обновлено 07 июня 2026, 10:30
8969
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Полузащитник португальской «Бенфики» Георгий Судаков рассказал, во сколько оценивает трансферную стоимость футболиста «Динамо» и сборной Украины Тараса Михавко.
– Как вы считаете, какова трансферная стоимость Тараса Михавко?
– 150 миллионов евро, – ответил Судаков.
Сам Михавко отметил, что оценивает себя в 15 миллионов евро.
Ранее защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко вошел в тройку лучших футболистов, уступив лишь двум представителям американского чемпионата.
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Комментарии 9
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Стіна Матвієнко тоді всі 300 млн коштує.
Козляча відповідь від ображеного шмаркача...
Нещодавно сам Судаков нібито стільки коштував (на словах). Але лише один сезон поза рідною УПЛ одразу скорегував ці марення
Ви всі разом (гравці збірної) стільки не коштуєте. Повилітали із усіх відборів. Окрім Трубіна та Малиновського всі сидять у великій дупі у своїх клубах, троє велетіли у сегунду а наш найдорожчий Мудрик, взагалі кошмар для Челсі.
хворі люди.......................................... оба ..... або просто долбойоби ні один не стоїть нічого повні 000000
У Судакова порушився окомір (глазомєр). Михавко - 150 млн.???? А скільки ж тоді коштують Мессі, Рональдо, Мбаппе, Кейн та інші зірки футболу????
Показать Скрыть 1 ответ
Тролінг, підтекст якого зрозумілий вузькому колу (між собою).
Жора, не издевайся над игроками с пафосной команды с 4 места☝️Цена всей потужной динамы 150 млн гривен
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