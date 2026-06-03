Букмекеры назвали фаворитку на трофей Ролан Гаррос после вылета Соболенко

Букмекерские конторы обновили котировки на будущую чемпионку Ролан Гаррос 2026 после завершения четвертьфинальных матчей.

Главной претендентой на трофей считалась Арина Соболенко, но после ее поражения в 1/4 финала букмекеры ведут украинку Марту Костюк фавориткой соревнований.

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На трофей Костюк коэффициент составляет 2.40. Титул Мирры Андреевой расценивается в 3.10, Дианы Шнайдер – в 4.35, Майи Хвалиньской – в 6.50.

Полуфинальные пары: Диана Шнайдер – Майя Хвалиньская (04.06. 17:30), Марта Костюк – Мирра Андреева (04.06. 16:00).

Также букмекеры уверены, что кто-то из пары Костюк – Андреева в итоге станет победительницей Открытого чемпионата Франции 2026 – 1.35.

Котировки букмекеров на победительницу Ролан Гаррос 2026