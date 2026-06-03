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Ролан Гаррос
03 июня 2026, 19:57 | Обновлено 03 июня 2026, 20:33
2299
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Букмекеры назвали фаворитку на трофей Ролан Гаррос после вылета Соболенко

Наибольшие шансы на победу в турнире букмекерские конторы отдают Марте Костюк

03 июня 2026, 19:57 | Обновлено 03 июня 2026, 20:33
2299
3 Comments
Букмекеры назвали фаворитку на трофей Ролан Гаррос после вылета Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Букмекерские конторы обновили котировки на будущую чемпионку Ролан Гаррос 2026 после завершения четвертьфинальных матчей.

Главной претендентой на трофей считалась Арина Соболенко, но после ее поражения в 1/4 финала букмекеры ведут украинку Марту Костюк фавориткой соревнований.

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На трофей Костюк коэффициент составляет 2.40. Титул Мирры Андреевой расценивается в 3.10, Дианы Шнайдер – в 4.35, Майи Хвалиньской – в 6.50.

Полуфинальные пары: Диана Шнайдер – Майя Хвалиньская (04.06. 17:30), Марта Костюк – Мирра Андреева (04.06. 16:00).

Также букмекеры уверены, что кто-то из пары Костюк – Андреева в итоге станет победительницей Открытого чемпионата Франции 2026 – 1.35.

Котировки букмекеров на победительницу Ролан Гаррос 2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Марта вже давно довела, що вже не реагує на передчасні аванси та прославлення.
Вона може зреагувати тільки на хвилювання за родину, які чомусь все ще не там з нею на трибуні підтримують її, а можливо залишаються під ракетами, які до речі, цієї ночі (ходять чутки) знову можуть летіти.
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+1
Я вже зараз бачу, як вона сидить і читає новини
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0
Ох і начитається зараз цього Костюк і як виступить ,що всіх вболівальників завтра буде трясти від подвійних і невимушених помилок.
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0
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