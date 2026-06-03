Вслед за Бутком. Александрия указала на дверь юному воспитаннику

Руководство и тренерский штаб «Александрии» приступили к кадровой чистке в составе команды. Вслед за Богданом Бутко команду покинет и 20-летний опорный полузащитник Назар Прокопенко.

Источник сообщает, что клуб решил не продлевать контракт с молодым воспитанником. Прокопенко в прошлом сезоне успел принять участие в пяти матчах УПЛ в составе «Александрии». Футболист может играть как в центре полузащиты, так и в центре обороны, а также на фланге. Его трансферная стоимость оценивается в 50 тысяч евро.

По итогам сезона «Александрия» заняла 15-е место в УПЛ, однако из-за снятия с чемпионата «Руха» не вылетела сразу в Первую лигу. Команда Владимира Шарана попытается сохранить прописку в элитном дивизионе в переходных матчах с «Левым берегом», которые пройдут 5 и 9 июня.