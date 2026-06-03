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  4. Вслед за Бутком. Александрия указала на дверь юному воспитаннику
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 19:55 |
583
0

Вслед за Бутком. Александрия указала на дверь юному воспитаннику

Назар Прокопенко не получит новый контракт с клубом

03 июня 2026, 19:55 |
583
0
Вслед за Бутком. Александрия указала на дверь юному воспитаннику
ФК Олександрія. Назар Прокопенко
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Руководство и тренерский штаб «Александрии» приступили к кадровой чистке в составе команды. Вслед за Богданом Бутко команду покинет и 20-летний опорный полузащитник Назар Прокопенко.

Источник сообщает, что клуб решил не продлевать контракт с молодым воспитанником. Прокопенко в прошлом сезоне успел принять участие в пяти матчах УПЛ в составе «Александрии». Футболист может играть как в центре полузащиты, так и в центре обороны, а также на фланге. Его трансферная стоимость оценивается в 50 тысяч евро.

По итогам сезона «Александрия» заняла 15-е место в УПЛ, однако из-за снятия с чемпионата «Руха» не вылетела сразу в Первую лигу. Команда Владимира Шарана попытается сохранить прописку в элитном дивизионе в переходных матчах с «Левым берегом», которые пройдут 5 и 9 июня.

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Богдан Бутко Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Шаран
Андрей Плыгун Источник: Inside UPL
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