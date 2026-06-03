УАФ обратилась к Александру Зубкову после трансфера в АЕК

Украинская ассоциация футбола (УАФ) поздравила вингера Александра Зубкова с новым шагом в карьере.

Игрок после полутора лет выступлений в турецком «Трабзонспоре» перешел к чемпиону Греции, клубу АЕК из Афин.

«Поздравляем вингера национальной сборной Украины Александра Зубкова с новым этапом карьеры», – написала пресс-служба.

За время в «Трабзонспоре» Зубков провел 57 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.

Напомним, что Александр пропускает первый сбор Украины под руководством итальянского тренера Андреа Мальдеры. Украинская команда без Александра победила Польша (2:0), а дальше сыграет против Дании – 7 июня.