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03 июня 2026, 16:57 | Обновлено 03 июня 2026, 17:01
646
0

УАФ обратилась к Александру Зубкову после трансфера в АЕК

Ассоциация поздравила вингера с новым этапом

03 июня 2026, 16:57 | Обновлено 03 июня 2026, 17:01
646
0
УАФ обратилась к Александру Зубкову после трансфера в АЕК
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) поздравила вингера Александра Зубкова с новым шагом в карьере.

Игрок после полутора лет выступлений в турецком «Трабзонспоре» перешел к чемпиону Греции, клубу АЕК из Афин.

«Поздравляем вингера национальной сборной Украины Александра Зубкова с новым этапом карьеры», – написала пресс-служба.

За время в «Трабзонспоре» Зубков провел 57 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.

Напомним, что Александр пропускает первый сбор Украины под руководством итальянского тренера Андреа Мальдеры. Украинская команда без Александра победила Польша (2:0), а дальше сыграет против Дании – 7 июня.

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Украинская ассоциация футбола Александр Зубков АЕК Афины чемпионат Греции по футболу Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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