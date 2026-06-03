Гендиректор Ворсклы: «История с переходом Крупского все еще очень мутная»
Максим Гарус рассказал о трансферах «Ворсклы»
Генеральный директор «Ворсклы» Максим Гарус рассказал о трансферах лидеров команды после вылета клуба в Первую лигу.
– После того как «Ворскла» вылетела в Первую лигу, клуб провел несколько трансферов на выход. Ушли Илья Крупский, Павел Исенко, Евгений Павлюк, Ибрахим Кане. Были ли за время вашего пребывания в клубе какие-либо поступления от этих трансферов или хотя бы их следы?
– Про Крупского говорят все. По счету «Ворсклы» прошло 300 тысяч евро. Еще были средства за Евгения Павлюка, которые также получил клуб. Но люди в Полтаве говорят, что было гораздо больше.
– «Люди говорят» – это как-то очень неконкретно. О ком идет речь?
– История с переходом Ильи до сих пор очень «мутная» и вызывает вопросы. После этого трансфера до сих пор появляются какие-то люди, которые называют себя агентами и претендуют на какие-то средства. Также мы до сих пор, как оказалось, должны заработную плату.
– Сейчас вообще ничего не понятно.
– Повторюсь, там очень мутная история. Как я понимаю, Илья Крупский либо пошел на уступки и согласился списать «Ворскле» какие-то долги, только чтобы его продали в «Металлист 1925», либо клуб взял на себя обязательства, получив средства от харьковчан – хотя бы частично рассчитаться с Ильей. Этого не сделали.
– То есть такие договоренности были или нет?
– Я не участвовал в этих переговорах, а документов, которые свидетельствовали бы о таких договоренностях, я не видел. По крайней мере таких, которые имели бы юридическую силу. Ситуация на самом деле вопиющая – игрок уже давно выступает за «Металлист 1925», а я до сих пор общаюсь с какими-то непонятными мне «кредиторами», которые требуют свой процент от трансфера. Отношения с ними не формализованы, поэтому эти люди манипулируют фактами.
– То есть вам говорят, что вы что-то должны, не показывая при этом соответствующих документов?
– Таких, которые имели бы юридическую силу, – нет.
– Вы постоянно говорите «какие-то люди», «слухи» и т. д. Но у людей, с которыми вы общаетесь и которые что-то вам предъявляют, есть имена и какая-то самоидентификация. Они же не приходят и не говорят «дайте денег». Они как-то себя называют – «агент», «представитель». О ком речь?
– Я не хотел бы сейчас делать эти имена публичными. Природа их претензий мне непонятна, и, возможно, ими лучше заняться правоохранительным органам.
– А как насчет других трансферов? Павел Исенко, например, стал чемпионом Румынии. Предусмотрены ли для клуба какие-то бонусы?
– Павел не был продан клубом за деньги – он ушел свободным агентом. Я не знаю, почему руководители клуба тогда не воспользовались возможностью его продать. Мы ждем за него платеж как компенсацию за подготовку футболиста. Что касается бонусов, нужно уточнить.
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