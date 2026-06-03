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  4. КАЛИТВИНЦЕВ – об уходе из Металлиста 1925: «К сожалению, пути расходятся»
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 15:38 | Обновлено 03 июня 2026, 15:54
519
0

КАЛИТВИНЦЕВ – об уходе из Металлиста 1925: «К сожалению, пути расходятся»

Владислав попрощался с харьковским клубом

03 июня 2026, 15:38 | Обновлено 03 июня 2026, 15:54
519
0
КАЛИТВИНЦЕВ – об уходе из Металлиста 1925: «К сожалению, пути расходятся»
ФК Металлист 1925. Владислав Калитвинцев

Полузащитник Владислав Калитвинцев написал прощальные слова после ухода из харьковского «Металлиста 1925».

Стороны не договорились о продлении контракта, поэтому Владислав стал свободным агентом.

«Спасибо клубу за этот этап в моей жизни. Искренне благодарен руководству, тренерам, персоналу, партнерам по команде и болельщикам за поддержку, доверие и все моменты, которые мы прошли вместе.

К сожалению, наши пути расходятся, но этот клуб навсегда останется частью моей истории. Желаю команде больших побед, развития и только успехов в будущем», – написал Владислав.

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Владислав Калитвинцев Металлист 1925 свободный агент чемпионат Украины по футболу
Андрей Витренко Источник: Instagram
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