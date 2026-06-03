Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Карпатах предупредили Домчака, перешедшего в «Славию»: «У них есть план»
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 15:02 | Обновлено 03 июня 2026, 16:07
666
1

В Карпатах предупредили Домчака, перешедшего в «Славию»: «У них есть план»

Богдан Шуст объяснил, к чему следует готовиться Назару Домчаку

03 июня 2026, 15:02 | Обновлено 03 июня 2026, 16:07
666
1 Comments
В Карпатах предупредили Домчака, перешедшего в «Славию»: «У них есть план»
ФК Карпаты. Назар Домчак

Тренер голкиперов львовских Карпат Богдан Шуст объяснил, к чему следует готовиться Назару Домчаку, перебравшемуся из расположения «львов» в Славию.

– Домчак готов ментально к конкуренции в Славии?

– У Славии есть индивидуальный план развития Домчака. Они сразу предупредили Назара, что ему нужно время на интеграцию в новую среду как в быту, так и на поле. Сразу бросать его под Лигу чемпионов точно не будут, пока он не будет полностью готов к такому уровню.

Мы с Шевчуком тоже объясняли ему, что в новой команде придется все доказывать с чистого листа. Его украинский бэкграунд там никто не будет учитывать. С первого же дня нужно работать по полной, чтобы заслужить доверие новых партнеров и тренерского штаба. Наконец, для самого Назара это станет очень интересным испытанием, – сказал Шуст.

По теме:
КАЛИТВИНЦЕВ – об уходе из Металлиста 1925: «К сожалению, пути расходятся»
Наибольшее количество разгромов в сезоне-2025/26 нанес соперникам Шахтер
Самой волевой командой УПЛ-2025/26 стало Динамо
Назар Домчак Богдан Шуст Украинская Премьер-лига чемпионат Чехии по футболу чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Славия Прага
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Футбол | 03 июня 2026, 09:02 9
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова

Тренер хочет взять украинца с собой в «Аякс»

Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 03 июня 2026, 06:44 26
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ

Представители футболиста предложили его услуги «Ливерпулю»

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Футбол | 03.06.2026, 11:05
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос
Теннис | 03.06.2026, 00:19
Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос
Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос
Карпаты договорились продлить контракт с лидером команды
Футбол | 03.06.2026, 15:18
Карпаты договорились продлить контракт с лидером команды
Карпаты договорились продлить контракт с лидером команды
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Чому саме Шуст і Шевчук могли йому толком роз'яснити
шо і як там воно у нього буде адаптація, бо вони ніх.. не знають,
так як вони грали лише за українські клуби.
Ответить
0
Популярные новости
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 34
Хоккей
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 9
Футбол
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
03.06.2026, 07:25 7
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 5
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Определены 3 из 4 участниц 1/4 финала Ролан Гаррос в верхней части сетки
Определены 3 из 4 участниц 1/4 финала Ролан Гаррос в верхней части сетки
01.06.2026, 17:59 10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем