В Карпатах предупредили Домчака, перешедшего в «Славию»: «У них есть план»
Богдан Шуст объяснил, к чему следует готовиться Назару Домчаку
Тренер голкиперов львовских Карпат Богдан Шуст объяснил, к чему следует готовиться Назару Домчаку, перебравшемуся из расположения «львов» в Славию.
– Домчак готов ментально к конкуренции в Славии?
– У Славии есть индивидуальный план развития Домчака. Они сразу предупредили Назара, что ему нужно время на интеграцию в новую среду как в быту, так и на поле. Сразу бросать его под Лигу чемпионов точно не будут, пока он не будет полностью готов к такому уровню.
Мы с Шевчуком тоже объясняли ему, что в новой команде придется все доказывать с чистого листа. Его украинский бэкграунд там никто не будет учитывать. С первого же дня нужно работать по полной, чтобы заслужить доверие новых партнеров и тренерского штаба. Наконец, для самого Назара это станет очень интересным испытанием, – сказал Шуст.
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