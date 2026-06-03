Не договорились. Звездный форвард покинет Ювентус свободным агентом

Завершилась последняя встреча между «Ювентусом» и Душаном Влаховичем по оценке возможности продолжения сотрудничества, сообщает Sky Sport Italia.

Сербский нападающий, чей контракт истекает 30 июня 2026 года, утром 3 июня прибыл на тренировочную базу «Континанца», чтобы провести переговоры с руководством «бьянконери».

Встреча длилась чуть более двух часов. По ее итогам клуб не достиг соглашения о продлении контракта, поскольку финансовые требования сербского нападающего превысили предложение клуба, и «Ювентус» решил прекратить переговоры.

Таким образом, Влахович покинет Турин после завершения действующего контракта, а «Ювентус» начинает поиск нового нападающего.

Душан присоединился к «бьянконери» в январе 2022 года за более чем 85 миллионов евро. С тех пор он сыграл за туринцев 168 матчей, в которых забил 68 голов и сделал 16 результативных передач, а также выиграл Кубок Италии.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» планирует перезагрузку вратарской линии.