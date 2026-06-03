Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перезагрузка вратарской линии. Ювентус хочет подписать чемпиона мира
Италия
03 июня 2026, 14:27 |
101
0

Перезагрузка вратарской линии. Ювентус хочет подписать чемпиона мира

Эмилиано Мартинес может перебраться в Серию А

03 июня 2026, 14:27 |
101
0
Перезагрузка вратарской линии. Ювентус хочет подписать чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Туринский «Ювентус» готовится к уходу из клуба Микеле Ди Грегорио и Маттиа Перина и к смене первого номера.

Лучано Спаллетти четко дал понять, что хочет повышения качества на позиции вратаря и, соответственно, добавления личности, характера, лидерских качеств и надежности. Именно поэтому еще ранее тренер лично вышел на контакт по поводу Алиссона – вратаря «Ливерпуля», которого он знает еще со времен работы в «Роме».

Контакты были успешными, была достигнута предварительная договоренность с игроком. Бразилец согласился подписать контракт на три года с зарплатой около 5 миллионов за сезон, но затем ситуация осложнилась. «Ливерпуль» заблокировал его уход.

Поэтому «Юве» вынужден искать альтернативы и обратил свое внимание на вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Его профиль полностью соответствует требованиям Спаллетти. Однако его контракт с клубом действует до 2029 года, а также нужно выиграть конкуренцию за подписание голкипера у «Интера». Стоимость игрока составляет около 20 миллионов евро, и «Ювентус» размышляет.

Среди альтернатив называют Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма», который стоит примерно столько же, а также варианты аренды: Мамардашвили из «Ливерпуля» (зависит от ситуации с Алиссоном) и Нюбеля из «Штутгарта», который проводит хороший сезон, но принадлежит «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Спортинг» опередил итальянских топов в борьбе за игрока-открытие Серии B.

По теме:
Трансфер на 70 млн. Реал нацелился на звезду Ливерпуля и сборной Аргентины
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи оформил трансфер форварда МЮ
Есть два сценария. Рома определилась с будущим Довбика
Микеле Ди Грегорио Маттиа Перин Гульельмо Викарио Лучано Спаллетти Эмилиано Мартинес Александер Нюбель Гиорги Мамардашвили Ювентус Серия A трансферы Астон Вилла Английская Премьер-лига трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу
Иван Чирко Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 03 июня 2026, 06:44 26
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ

Представители футболиста предложили его услуги «Ливерпулю»

Впервые полуфинал в мини-футболе, спарринги сборных, дерби на Ролан Гаррос
Футбол | 03 июня 2026, 10:43 0
Впервые полуфинал в мини-футболе, спарринги сборных, дерби на Ролан Гаррос
Впервые полуфинал в мини-футболе, спарринги сборных, дерби на Ролан Гаррос

Главные новости за 2 июня на Sport.ua

Он сделал хет-трик! Украина обыграла Грузию и впервые вышла в полуфинал ЧЕ
Футбол | 02.06.2026, 20:57
Он сделал хет-трик! Украина обыграла Грузию и впервые вышла в полуфинал ЧЕ
Он сделал хет-трик! Украина обыграла Грузию и впервые вышла в полуфинал ЧЕ
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Футбол | 03.06.2026, 09:02
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Теннис | 03.06.2026, 08:12
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 20
Футбол
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
01.06.2026, 09:23 15
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 12
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Определены 3 из 4 участниц 1/4 финала Ролан Гаррос в верхней части сетки
Определены 3 из 4 участниц 1/4 финала Ролан Гаррос в верхней части сетки
01.06.2026, 17:59 10
Теннис
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
01.06.2026, 10:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем