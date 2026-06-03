Перезагрузка вратарской линии. Ювентус хочет подписать чемпиона мира

Туринский «Ювентус» готовится к уходу из клуба Микеле Ди Грегорио и Маттиа Перина и к смене первого номера.

Лучано Спаллетти четко дал понять, что хочет повышения качества на позиции вратаря и, соответственно, добавления личности, характера, лидерских качеств и надежности. Именно поэтому еще ранее тренер лично вышел на контакт по поводу Алиссона – вратаря «Ливерпуля», которого он знает еще со времен работы в «Роме».

Контакты были успешными, была достигнута предварительная договоренность с игроком. Бразилец согласился подписать контракт на три года с зарплатой около 5 миллионов за сезон, но затем ситуация осложнилась. «Ливерпуль» заблокировал его уход.

Поэтому «Юве» вынужден искать альтернативы и обратил свое внимание на вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Его профиль полностью соответствует требованиям Спаллетти. Однако его контракт с клубом действует до 2029 года, а также нужно выиграть конкуренцию за подписание голкипера у «Интера». Стоимость игрока составляет около 20 миллионов евро, и «Ювентус» размышляет.

Среди альтернатив называют Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма», который стоит примерно столько же, а также варианты аренды: Мамардашвили из «Ливерпуля» (зависит от ситуации с Алиссоном) и Нюбеля из «Штутгарта», который проводит хороший сезон, но принадлежит «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Спортинг» опередил итальянских топов в борьбе за игрока-открытие Серии B.