Спортинг опередил итальянских грандов в борьбе за игрока-открытие Серии В

«Венеция» только-только вышла в Серию А, но полузащитник Исса Думбия не останется в команде, поскольку сегодня вечером было официально объявлено о его продаже в «Спортинг», и теперь сумма отступных составляет 80 миллионов евро. 22-летний игрок стал сенсацией в этом сезоне в Серии B и помог своей команде возглавить турнирную таблицу и обеспечить себе выход в высший дивизион. Он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 38 матчах в Серии B и Кубке Италии – впечатляющий результат для полузащитника.

«Венеция» приобрела Думбия у «Альбинолеффе» в 2024 году всего за 1 миллион евро, но продажа в «Спортинг» принесла 20 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде легко достижимых бонусов и еще 3 миллиона евро в виде более сложных выплат. «Венеция» также получит 10% от будущей суммы продажи игрока.

Думбия родился в Италии, имеет ивуарийские корни и провел три матча за молодежную сборную Италии до 21 года. Также им интересовались клубы Серии А, включая «Ювентус», «Интер», «Милан», «Рому» и «Аталанту», но ни один из них не смог предложить сумму, сопоставимую с той, что отдал «Спортинг».