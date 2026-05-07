ФОТО. Трамп помиловал его – теперь он вложил €100 млн в клуб Серии А

Помилованный Дональдом Трампом топ-менеджер Тим Лейвеке инвестировал €100 млн в «Венецию» по инициативе рэпера Дрейка, информирует издание ESPN.

Бывший CEO Oak View Group в 2025 году оказался под уголовным расследованием Минюста США из-за предполагаемых махинаций при тендере на строительство арены «Moody Center» в Техасе, однако позже был помилован Дональдом Трампом.

Теперь Лейвеке стал миноритарным инвестором новичка Серии А. Его назначили сопредседателем операционного комитета клуба, а его дочь Франческу Боди – президентом «Венеции».

Дрейк, который инвестировал в клуб еще в 2024 году, лично познакомил Лейвеке с руководством «Венеции».

«Это культовый клуб в одном из самых красивых городов мира. Мы хотим построить здесь культуру побед», – заявил Лейвеке.

Ранее он работал в Maple Leaf Sports & Entertainment, Anschutz Entertainment Group и Oak View Group, а также руководил проектами арен Climate Pledge Arena и UBS Arena.