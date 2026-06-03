Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «5 лет не был в Украине. Приятно вернуться»

Полузащитник Руслан Малиновский прибыл на сбор национальной команды во Львове и впервые за пять лет приехал на территорию Украины.

«Я 5 лет не был в Украине. Приятно вернуться. И приятно, что сбор решили организовать в Украине. Условия отличные. Есть молодые ребята, которым полезно будет посмотреть на сборную Украины внутри».

«Смотрел матч с Польшей, и видно, что ребята были заряжены. Хорошое начало для Андреа Мальдеры», – сказал Малиновский.

7 июня Украина проведет контрольный матч с Данией.