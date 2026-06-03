Сборная УКРАИНЫ03 июня 2026, 14:33 | Обновлено 03 июня 2026, 14:35
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «5 лет не был в Украине. Приятно вернуться»
Малиновский рад, что сбор организовали во Львове
03 июня 2026, 14:33 | Обновлено 03 июня 2026, 14:35
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Полузащитник Руслан Малиновский прибыл на сбор национальной команды во Львове и впервые за пять лет приехал на территорию Украины.
«Я 5 лет не был в Украине. Приятно вернуться. И приятно, что сбор решили организовать в Украине. Условия отличные. Есть молодые ребята, которым полезно будет посмотреть на сборную Украины внутри».
«Смотрел матч с Польшей, и видно, что ребята были заряжены. Хорошое начало для Андреа Мальдеры», – сказал Малиновский.
7 июня Украина проведет контрольный матч с Данией.
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так чому ти не був?????????????????? може хтось не пускав????????????????
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