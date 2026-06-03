Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «5 лет не был в Украине. Приятно вернуться»
Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2026, 14:33 | Обновлено 03 июня 2026, 14:35
150
1

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «5 лет не был в Украине. Приятно вернуться»

Малиновский рад, что сбор организовали во Львове

03 июня 2026, 14:33 | Обновлено 03 июня 2026, 14:35
150
1 Comments
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «5 лет не был в Украине. Приятно вернуться»
УАФ. Руслан Малиновский

Полузащитник Руслан Малиновский прибыл на сбор национальной команды во Львове и впервые за пять лет приехал на территорию Украины.

«Я 5 лет не был в Украине. Приятно вернуться. И приятно, что сбор решили организовать в Украине. Условия отличные. Есть молодые ребята, которым полезно будет посмотреть на сборную Украины внутри».

«Смотрел матч с Польшей, и видно, что ребята были заряжены. Хорошое начало для Андреа Мальдеры», – сказал Малиновский.

7 июня Украина проведет контрольный матч с Данией.

По теме:
Шовковский пояснил, почему Маркевичу не доверили возглавить сборную Украины
Дания – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МАЛЬДЕРА: «Это чрезвычайный жест со стороны украинской столицы»
Руслан Малиновский сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжей в истории Украины
Бокс | 03 июня 2026, 05:39 7
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжей в истории Украины
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжей в истории Украины

Александр занял третье место

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
Футбол | 03 июня 2026, 12:01 0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры

«Реал Фарма» опубликовал заявление о будущем команды, которая выступала во Второй лиге

Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Футбол | 03.06.2026, 10:22
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 02.06.2026, 23:21
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Футбол | 03.06.2026, 06:23
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
так чому ти не був?????????????????? може хтось не пускав????????????????
Ответить
0
Популярные новости
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
01.06.2026, 10:32
Бокс
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 9
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Определены 3 из 4 участниц 1/4 финала Ролан Гаррос в верхней части сетки
Определены 3 из 4 участниц 1/4 финала Ролан Гаррос в верхней части сетки
01.06.2026, 17:59 10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 19
Бокс
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 26
Футбол
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
01.06.2026, 22:08 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем