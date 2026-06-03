Тарас СТЕПАНЕНКО: «Еще не понял, нравится ли мне быть тренером»

Известный в прошлом хавбек Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко завершил карьеру по итогам сезона и уже присоединился к национальной команды в качестве тренера в штабе Андреа Мальдеры.

«Еще не понял, нравится ли мне быть тренером. Это только начало. Посмотрим, ведь дальше будут официальные матчи. Тут пока контрольные встречи, и мы только собрались. Когда официальные игры начнутся, то будет тревожно. Я был довольно спокойным, так как был уверен – с Польшей точно сыграем достойно. Хорошо, что победили».

«Я – это спокойствие? Мы видим, какой у нас эмоциональный главный тренер, и нужен тот, кто будет немного спокойнее», – сказал Степаненко.

7 июня команда сыграет контрольный матч с Данией.