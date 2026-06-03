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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Еще не понял, нравится ли мне быть тренером»
Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2026, 17:20 | Обновлено 03 июня 2026, 17:25
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Еще не понял, нравится ли мне быть тренером»

Степаненко уже работает в сборной Украины

03 июня 2026, 17:20 | Обновлено 03 июня 2026, 17:25
149
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Еще не понял, нравится ли мне быть тренером»
УАФ. Тарас Степаненко
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Известный в прошлом хавбек Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко завершил карьеру по итогам сезона и уже присоединился к национальной команды в качестве тренера в штабе Андреа Мальдеры.

«Еще не понял, нравится ли мне быть тренером. Это только начало. Посмотрим, ведь дальше будут официальные матчи. Тут пока контрольные встречи, и мы только собрались. Когда официальные игры начнутся, то будет тревожно. Я был довольно спокойным, так как был уверен – с Польшей точно сыграем достойно. Хорошо, что победили».

«Я – это спокойствие? Мы видим, какой у нас эмоциональный главный тренер, и нужен тот, кто будет немного спокойнее», – сказал Степаненко.

7 июня команда сыграет контрольный матч с Данией.

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Самым старшим участником УПЛ-2025/26 стал 36-летний Тарас Степаненко
Тарас Степаненко сборная Украины по футзалу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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учень тренера гарно справляється в роздягальні:
- перевірить роздягальню до гри,
- розкладе гравцям форму, рушники,
- в перерві матчу кожному води піднесе,
- після матчу збере форму і рушники,
- наведе порядок в роздягальні і душовій...
Важка і відповідальна робота учня тренера! 
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