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  4. Шовковский назвал игрока Динамо, у которого есть проблемы с дисциплиной
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 11:01 |
1240
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Шовковский назвал игрока Динамо, у которого есть проблемы с дисциплиной

Экс-тренер киевского клуба рассказал о трудностях форварда сборной Панамы Эдуардо Герреро

04 июня 2026, 11:01 |
1240
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Шовковский назвал игрока Динамо, у которого есть проблемы с дисциплиной
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился мнением об игре форварда сборной Панамы Эдуардо Герреро:

– Видно, что у него есть качество, талант, но он не всегда может продемонстрировать его.

– Скажем так, внутренняя дисциплина – это понятие, с которым у него есть сложности. Это очень важный аспект для любого футболиста. Когда я играл в эпоху Лобановского, у нас были игроки, которых называли королями тренировок.

На занятиях они выглядели великолепно, но в официальных матчах не могли реализовать весь свой потенциал. Причины могли быть разными: психология, страх ответственности или еще что-то.

При этом нужно понимать, что дисциплина гораздо важнее мотивации, – признался Шовковский.

Герреро присоединился к киевскому клубу в сентябре 2024 года и провел 60 матчей за «Динамо», в которых забил десять голов и отдал четыре ассиста. Контракт форварда истекает в июне 2029 года.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский Эдуардо Герреро
Николай Тытюк Источник: Пряма червона
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Він забиває, а Бленуце нах тоді потрібен з дисципліною на тренуваннях 
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