Шовковский назвал игрока Динамо, у которого есть проблемы с дисциплиной

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился мнением об игре форварда сборной Панамы Эдуардо Герреро:

– Видно, что у него есть качество, талант, но он не всегда может продемонстрировать его.

– Скажем так, внутренняя дисциплина – это понятие, с которым у него есть сложности. Это очень важный аспект для любого футболиста. Когда я играл в эпоху Лобановского, у нас были игроки, которых называли королями тренировок.

На занятиях они выглядели великолепно, но в официальных матчах не могли реализовать весь свой потенциал. Причины могли быть разными: психология, страх ответственности или еще что-то.

При этом нужно понимать, что дисциплина гораздо важнее мотивации, – признался Шовковский.

Герреро присоединился к киевскому клубу в сентябре 2024 года и провел 60 матчей за «Динамо», в которых забил десять голов и отдал четыре ассиста. Контракт форварда истекает в июне 2029 года.