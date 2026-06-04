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Испания
04 июня 2026, 15:32 | Обновлено 04 июня 2026, 16:30
1211
0

Мичел решил забрать с собой в Аякс украинца

Виктор Цыганков из «Жироны» может продолжить карьеру в составе нидерландского гранда

04 июня 2026, 15:32 | Обновлено 04 июня 2026, 16:30
1211
0
Мичел решил забрать с собой в Аякс украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в составе «Аякса». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, новый главный тренер нидерландского гранда Мичел хочет видеть в команде 28-летнего украинца, а также еще двух футболистов испанской команды: защитника Дэйли Блинда и хавбека Донни ван де Бека.

В текущем сезоне на счету Виктора Цыганкова 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» ведет переговоры по Цыганкову.

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Виктор Цыганков Донни ван де Бек Дэйли Блинд трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Нидерландов по футболу Аякс Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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