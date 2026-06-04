Мичел решил забрать с собой в Аякс украинца
Виктор Цыганков из «Жироны» может продолжить карьеру в составе нидерландского гранда
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в составе «Аякса». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, новый главный тренер нидерландского гранда Мичел хочет видеть в команде 28-летнего украинца, а также еще двух футболистов испанской команды: защитника Дэйли Блинда и хавбека Донни ван де Бека.
В текущем сезоне на счету Виктора Цыганкова 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 5 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» ведет переговоры по Цыганкову.
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