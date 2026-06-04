Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке

Донецкий «Шахтер» может усилить атаку бразильским вингером «Олимпиакоса» Андре Луисом.

По информации источника, украинский клуб стал лидером в борьбе за 22-летнего футболиста, которого активно предлагают на европейском рынке.

В текущем сезоне на счету Андре Луиса 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 7 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что украинского футболиста Ивана Желизка настроен купить чемпион УПЛ – донецкий «Шахтер».

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