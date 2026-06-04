Украина. Премьер лига04 июня 2026, 00:08 | Обновлено 04 июня 2026, 00:44
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Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
В команду может перейти Андре Луис
04 июня 2026, 00:08 | Обновлено 04 июня 2026, 00:44
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Донецкий «Шахтер» может усилить атаку бразильским вингером «Олимпиакоса» Андре Луисом.
По информации источника, украинский клуб стал лидером в борьбе за 22-летнего футболиста, которого активно предлагают на европейском рынке.
В текущем сезоне на счету Андре Луиса 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 7 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что украинского футболиста Ивана Желизка настроен купить чемпион УПЛ – донецкий «Шахтер».
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Комментарии 4
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Та ну куди, і так вже на кожну позицію по 4 гравця
Згідно цього ресурсу, Шахтар кожен день пріобрєтає одного гравця. Як мінімум! Пігнали далі, з нетерпінням чекаєм завтрашнього поповнення
Защитников нужну ахметову покупать. Иначе будет провал в Европе как у дырявых...
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