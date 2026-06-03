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  4. Ди Мария, Дибала и другие. Чемпионы мира 2022, которые пропустят мундиаль
Чемпионат мира
03 июня 2026, 09:02 |
390
0

Ди Мария, Дибала и другие. Чемпионы мира 2022, которые пропустят мундиаль

Целых 9 игроков, выигравших предыдущий ЧМ, не вошли в заявку сборной Аргентины на предстоящий

03 июня 2026, 09:02 |
390
0
Ди Мария, Дибала и другие. Чемпионы мира 2022, которые пропустят мундиаль
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины

Целых 9 футболистов, выигравших чемпионат мира 2022 года, не сыграют на предстоящем чемпионате мира 2026 года в составе сборной Аргентины.

Известный статистический портал Transfermarkt перечислил всех этих игроков с указанием их текущей рыночной стоимости.

Чемпионы мира 2022 года, которые не поедут на ЧМ 2026 года в составе сборной Аргентины

  • 10 млн евро – Хуан Фойт (Вильярреал)
  • 8 млн евро – Анхель Корреа (Тигрес)
  • 5 млн евро – Пауло Дибала (Рома)
  • 5 млн евро – Гвидо Родригес (Валенсия)
  • 1,8 млн евро – Анхель Ди Мария (Росарио Сентраль)
  • 1 млн евро – Маркос Акунья (Ривер Плейт)
  • 0,9 млн евро – Папу Гомес (Падуя)
  • 0,5 млн евро – Герман Пеццелья (Ривер Плейт)
  • 0,2 млн евро – Франко Армани (Ривер Плейт)

Сборная Аргентины сыграет на групповом этапе со сборными Австрии, Алжира и Иордании.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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