Чемпионат мира03 июня 2026, 09:02 |
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Ди Мария, Дибала и другие. Чемпионы мира 2022, которые пропустят мундиаль
Целых 9 игроков, выигравших предыдущий ЧМ, не вошли в заявку сборной Аргентины на предстоящий
03 июня 2026, 09:02 |
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Целых 9 футболистов, выигравших чемпионат мира 2022 года, не сыграют на предстоящем чемпионате мира 2026 года в составе сборной Аргентины.
Известный статистический портал Transfermarkt перечислил всех этих игроков с указанием их текущей рыночной стоимости.
Чемпионы мира 2022 года, которые не поедут на ЧМ 2026 года в составе сборной Аргентины
- 10 млн евро – Хуан Фойт (Вильярреал)
- 8 млн евро – Анхель Корреа (Тигрес)
- 5 млн евро – Пауло Дибала (Рома)
- 5 млн евро – Гвидо Родригес (Валенсия)
- 1,8 млн евро – Анхель Ди Мария (Росарио Сентраль)
- 1 млн евро – Маркос Акунья (Ривер Плейт)
- 0,9 млн евро – Папу Гомес (Падуя)
- 0,5 млн евро – Герман Пеццелья (Ривер Плейт)
- 0,2 млн евро – Франко Армани (Ривер Плейт)
Сборная Аргентины сыграет на групповом этапе со сборными Австрии, Алжира и Иордании.
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