Ди Мария, Дибала и другие. Чемпионы мира 2022, которые пропустят мундиаль

Целых 9 футболистов, выигравших чемпионат мира 2022 года, не сыграют на предстоящем чемпионате мира 2026 года в составе сборной Аргентины.

Известный статистический портал Transfermarkt перечислил всех этих игроков с указанием их текущей рыночной стоимости.

Чемпионы мира 2022 года, которые не поедут на ЧМ 2026 года в составе сборной Аргентины

10 млн евро – Хуан Фойт (Вильярреал)

8 млн евро – Анхель Корреа (Тигрес)

5 млн евро – Пауло Дибала (Рома)

5 млн евро – Гвидо Родригес (Валенсия)

1,8 млн евро – Анхель Ди Мария (Росарио Сентраль)

1 млн евро – Маркос Акунья (Ривер Плейт)

0,9 млн евро – Папу Гомес (Падуя)

0,5 млн евро – Герман Пеццелья (Ривер Плейт)

0,2 млн евро – Франко Армани (Ривер Плейт)

Сборная Аргентины сыграет на групповом этапе со сборными Австрии, Алжира и Иордании.