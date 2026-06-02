Новый тренер сборной Италии расплакался на пресс-конференции

Временный главный тренер сборной Италии Сильвио Бальдини прервал пресс-конференцию перед игрой с соперниками из Люксембурга. Наставник молодежной команды «скуадры адзурры» подменяет отправленного в отставку Дженнаро Гаттузо.

Когда Бальдини спросили, кому бы он посвятил победу в качестве тренера сборной Италии, его ответ оказался неожиданным.

«Это может показаться странным, но это был бы не человек, а собака. Я знаю, это странно, но я шесть лет не тренировал, а он никогда не видел во мне человека, который должен обеспечивать результаты, он просто был мне безгранично предан.

Это безумие, когда умер мой отец, ему было 86, и это было естественно, я не чувствовал, что могу так сильно плакать, как когда думаю об этой собаке. Он был собакой моей дочери, на самом деле. Мареммская овчарка.

Простите, мне нужно остановиться, потому что мне неловко плакать вот так. В каком-то смысле я рад, что рассказал вам всем, но с другой стороны, я знаю, что в мире футбола будут унижения и насмешки, и это вызовет во мне ярость», – заявил Бальдини, завершив пресс-конференцию.

После матча с Люксембургом Италия в воскресенье сыграет против Греции.