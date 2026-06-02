ФОТО. Впечатляющий кортеж проводил сборную Турции на ЧМ-2026
Сборной Турции устроили пышные проводы
Все больше национальных команд отправляются на чемпионат мира по футболу 2026 года. Болельщики сборной Турции устроили своей сборной пышные проводы на турнир. Сотни автомобилистов сопровождали команду в аэропорт Стамбула, украсив капоты машин большими флагами страны.
14 июня сборная Турции стартует на чемпионате мира матчем с Австралией. Следующие соперники: Парагвай и США.
В составе турецкой команды выделяются Хакан Чалханоглу из «Интера», Арда Гюлер из «Реала» и Кенан Йылдыз из «Ювентуса».
🚨 The Turkish national team received a special convoy on their way to the airport for the World Cup. pic.twitter.com/VIgRv18LoT— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 2, 2026
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