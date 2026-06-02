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Чемпионат мира
02 июня 2026, 22:46 | Обновлено 02 июня 2026, 22:47
359
0

ФОТО. Впечатляющий кортеж проводил сборную Турции на ЧМ-2026

Сборной Турции устроили пышные проводы

02 июня 2026, 22:46 | Обновлено 02 июня 2026, 22:47
359
0
ФОТО. Впечатляющий кортеж проводил сборную Турции на ЧМ-2026
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Все больше национальных команд отправляются на чемпионат мира по футболу 2026 года. Болельщики сборной Турции устроили своей сборной пышные проводы на турнир. Сотни автомобилистов сопровождали команду в аэропорт Стамбула, украсив капоты машин большими флагами страны.

14 июня сборная Турции стартует на чемпионате мира матчем с Австралией. Следующие соперники: Парагвай и США.

В составе турецкой команды выделяются Хакан Чалханоглу из «Интера», Арда Гюлер из «Реала» и Кенан Йылдыз из «Ювентуса».

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сборная Турции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: The Touchline
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