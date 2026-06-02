ФОТО. Впечатляющий кортеж проводил сборную Турции на ЧМ-2026

Все больше национальных команд отправляются на чемпионат мира по футболу 2026 года. Болельщики сборной Турции устроили своей сборной пышные проводы на турнир. Сотни автомобилистов сопровождали команду в аэропорт Стамбула, украсив капоты машин большими флагами страны.

14 июня сборная Турции стартует на чемпионате мира матчем с Австралией. Следующие соперники: Парагвай и США.

В составе турецкой команды выделяются Хакан Чалханоглу из «Интера», Арда Гюлер из «Реала» и Кенан Йылдыз из «Ювентуса».