Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболку Пеле 1958 года продадут за 6 млн долларов
Чемпионат мира
02 июня 2026, 21:23 |
195
0

Футболку Пеле 1958 года продадут за 6 млн долларов

В этой футболке Пеле стал чемпионом мира

02 июня 2026, 21:23 |
195
0
Футболку Пеле 1958 года продадут за 6 млн долларов
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеле

Знаменитая синяя футболка Пеле с номером 10, в которой он играл в финале чемпионата мира 1958 года, как ожидается, станет одним из самых дорогих футбольных артефактов, когда-либо проданных, после того, как будет выставлена на аукцион.

Бразильцу было 17 лет, когда он забил два гола в победном матче против Швеции со счетом 5:2, обеспечив сборной Бразилии первую победу на чемпионате мира и вписав свое имя в историю футбола. Теперь Sotheby's ожидает, что богатая история этой футболки приведет к тому, что она будет продана более чем за 6 миллионов долларов на аукционе в Нью-Йорке в следующем месяце.

Футболку сборной Аргентины, которую носил Диего Марадона, когда забил гол «рукой Бога» в ворота Англии на чемпионате мира в Мексике 1986 года, продали за 9,3 миллиона долларов в 2022 году. Коллекция из шести футболок Лионеля Месси с чемпионата мира в Катаре была продана за 7,8 миллиона долларов в 2023 году.

Пеле завершил турнир с шестью голами в четырех матчах и остается самым молодым игроком, когда-либо участвовавшим в финале чемпионата мира. После игры он подарил футболку своему соседу по комнате Диди, и она оставалась в семье Диди до 1993 года, когда была передана в дар Музею спорта имени Эдвалдо Алвеса Санта-Росы в Бразилии. Музей выставил футболку на аукцион в Лондоне в 2004 году, где она была продана за 59 000 фунтов стерлингов. Бум на рынке спортивных памятных вещей настолько велик, что ожидается, что к моменту закрытия торгов 16 июля она будет продана почти в 100 раз дороже.

По теме:
СКАЛОНИ: «Месси будет играть на ЧМ столько, сколько захочет»
Украинец из B8 младше первого «Золотого мяча» Месси
ВИДЕО. Бразильская телеведущая сделала из себя альбом Panini
Пеле сборная Бразилии по футболу Диего Марадона Лионель Месси
Руслан Полищук Источник: The Guardian
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новички Металлиста 1925 – Бартулович назвал количество и позиции
Футбол | 02 июня 2026, 18:59 1
Новички Металлиста 1925 – Бартулович назвал количество и позиции
Новички Металлиста 1925 – Бартулович назвал количество и позиции

Хочет 5 новичков

Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Хоккей | 02 июня 2026, 06:44 32
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею

Турнир стартует 14 мая

Дебют Мальдеры во главе сборной Украины. Мнения авторитетных специалистов
Футбол | 02.06.2026, 14:02
Дебют Мальдеры во главе сборной Украины. Мнения авторитетных специалистов
Дебют Мальдеры во главе сборной Украины. Мнения авторитетных специалистов
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Футбол | 01.06.2026, 22:08
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Футбол | 02.06.2026, 08:57
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 20
Футбол
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 99
Теннис
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 8
Бокс
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем