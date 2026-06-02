Футболку Пеле 1958 года продадут за 6 млн долларов

Знаменитая синяя футболка Пеле с номером 10, в которой он играл в финале чемпионата мира 1958 года, как ожидается, станет одним из самых дорогих футбольных артефактов, когда-либо проданных, после того, как будет выставлена на аукцион.

Бразильцу было 17 лет, когда он забил два гола в победном матче против Швеции со счетом 5:2, обеспечив сборной Бразилии первую победу на чемпионате мира и вписав свое имя в историю футбола. Теперь Sotheby's ожидает, что богатая история этой футболки приведет к тому, что она будет продана более чем за 6 миллионов долларов на аукционе в Нью-Йорке в следующем месяце.

Футболку сборной Аргентины, которую носил Диего Марадона, когда забил гол «рукой Бога» в ворота Англии на чемпионате мира в Мексике 1986 года, продали за 9,3 миллиона долларов в 2022 году. Коллекция из шести футболок Лионеля Месси с чемпионата мира в Катаре была продана за 7,8 миллиона долларов в 2023 году.

Пеле завершил турнир с шестью голами в четырех матчах и остается самым молодым игроком, когда-либо участвовавшим в финале чемпионата мира. После игры он подарил футболку своему соседу по комнате Диди, и она оставалась в семье Диди до 1993 года, когда была передана в дар Музею спорта имени Эдвалдо Алвеса Санта-Росы в Бразилии. Музей выставил футболку на аукцион в Лондоне в 2004 году, где она была продана за 59 000 фунтов стерлингов. Бум на рынке спортивных памятных вещей настолько велик, что ожидается, что к моменту закрытия торгов 16 июля она будет продана почти в 100 раз дороже.