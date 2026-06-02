Атлетико нацелился на звездного нападающего за 150 млн евро

Мадридский «Атлетико» рассматривает возможность подписания 27-летнего нападающего «Галатасарая» и сборной Нигерии Виктора Осимхена.

Источник сообщает, что интерес «матрасников» к звездном форварду возник на фоне неопределенности относительно будущего Хулиана Альвареса. Аргентинец летом может покинуть команду, в связи с чем клубу может понадобиться равноценная замена.

Осимхен забил 22 гола и отдал 8 голевых передач в 33 матчах за «Галатасарай» в прошлом сезоне. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года. Руководство «желто-красных» ранее заявляло, что не отпустит звездного игрока без компенсации в размере не менее 150 млн евро.