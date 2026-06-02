Челси озвучил Атлетико цену на Кукурелью
Звездный защитник может летом перейти в мадридский клуб
Лондонский «Челси» остался недоволен предложением мадридского «Атлетико» по поводу защитника «синих» Марка Кукурельи.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «матрасники» предложили английскому клубу за игрока сборной Испании менее 50 млн евро. В Лондоне ответили, что рассмотрят предложение о продаже Кукурельи от 70 млн евро.
Испанец перешел в «Челси» из «Брайтона» летом 2022 года за 65 млн евро. В прошлом сезоне защитник принял участие в 50 матчах команды во всех турнирах, отличившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.
Atletico Madrid have Marc Cucurella high in their thinking, but want to pay under €50m. Left-back a key priority for Atleti.— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 2, 2026
Chelsea sources point to the fact Cucurella has three years left on his contract, but the club aren't ruling out a sale.🇪🇸https://t.co/6NaJAidIYK
