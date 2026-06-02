Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 июня 2026, 21:08
Челси озвучил Атлетико цену на Кукурелью

Звездный защитник может летом перейти в мадридский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

Лондонский «Челси» остался недоволен предложением мадридского «Атлетико» по поводу защитника «синих» Марка Кукурельи.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «матрасники» предложили английскому клубу за игрока сборной Испании менее 50 млн евро. В Лондоне ответили, что рассмотрят предложение о продаже Кукурельи от 70 млн евро.

Испанец перешел в «Челси» из «Брайтона» летом 2022 года за 65 млн евро. В прошлом сезоне защитник принял участие в 50 матчах команды во всех турнирах, отличившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

Андрей Плыгун
