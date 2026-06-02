  4. США запретили въезд в страну лидеру сборной Швейцарии
02 июня 2026, 20:33
Getty Images/Global Images Ukraine. Брель Эмболо

Сборная Швейцарии отправилась в Лос-Анджелес во вторник без Бреля Эмболо, который не смог подняться на борт самолета, поскольку его статус ESTA (Электронная система разрешения на въезд в США) был поставлен на рассмотрение.

Это связано с обвинительным приговором, вынесенным игроку «Ренна» в 2023 году за многочисленные угрозы и условный штраф после драки в 2018 году. Эмболо, забивший 23 гола в 85 матчах за сборную Швейцарии, в конечном итоге обжаловал приговор, но безуспешно.

Эмболо родился в Камеруне, но провел большую часть своего детства в Швейцарии, представляя страну с уровня сборной до 16 лет. Бывший игрок «Базеля» и «Монако» участвовал в чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, забив дважды на последнем – включая победный гол в ворота Камеруна – став лишь вторым игроком в истории чемпионатов мира, забившим гол в ворота своей страны рождения.

