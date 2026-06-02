Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. От Линекера до Беллингема. Игроки с номером 10 в сборной Англии на ЧМ
Чемпионат мира
02 июня 2026, 19:36 |
92
0

От Линекера до Беллингема. Игроки с номером 10 в сборной Англии на ЧМ

Сразу четверо футболистов играли под данным номером на двух мундиалях подряд

02 июня 2026, 19:36 |
92
0
От Линекера до Беллингема. Игроки с номером 10 в сборной Англии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем будет играть на предстоящем чемпионате мира под номером 10 в составе сборной Англии.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал список футболистов, выступавших под данным номером на последних 10 мундиалях.

Интересным фактом является то, что за выбранный период сразу 4 футболиста сборной Англии выступали под номером 10 на двух подряд чемпионатах мира: Гари Линекер (1986, 1990), Майкл Оуэн (2002, 2006), Уэйн Руни (2010, 2014) и Рахим Стерлинг (2018, 2022).

Игроки, выступавшие под номером 10 в составе сборной Англии на последних 10 чемпионатах мира

  • 2026 – Джуд Беллингем (Реал)
  • 2022 – Рахим Стерлинг (Челси)
  • 2018 – Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
  • 2014 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед)
  • 2010 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед)
  • 2006 – Майкл Оуэн (Ньюкасл Юнайтед)
  • 2002 – Майкл Оуэн (Ливерпуль)
  • 1998 – Тедди Шерингем (Манчестер Юнайтед)
  • 1990 – Гари Линекер (Тоттенхэм Хотспур)
  • 1986 – Гари Линекер (Барселона)
По теме:
Скандалы утихли. Иран назвал состав на ЧМ-2026 после угроз бойкота
ВИДЕО. Бразильская телеведущая сделала из себя альбом Panini
183 игрока из АПЛ включены в заявки на чемпионат мира
статистика ЧМ-2026 по футболу заявки на чемпионат мира сборная Англии по футболу Гари Линекер Тедди Шерингем Майкл Оуэн Уэйн Руни Рахим Стерлинг Джуд Беллингем Transfermarkt
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 02 июня 2026, 04:44 8
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»

Рико считает, что Александр готовился к бою на должном уровне

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покидает лондонский клуб АПЛ. Перейдет в Бенфику
Футбол | 02 июня 2026, 19:22 1
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покидает лондонский клуб АПЛ. Перейдет в Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покидает лондонский клуб АПЛ. Перейдет в Бенфику

Марку Силва покидает Фулхэм

Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Футбол | 02.06.2026, 08:16
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Динамо усилилось украинским голкипером
Футбол | 02.06.2026, 15:17
Динамо усилилось украинским голкипером
Динамо усилилось украинским голкипером
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Футбол | 01.06.2026, 22:08
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32 2
Футбол
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 7
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
01.06.2026, 02:12 9
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем