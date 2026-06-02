От Линекера до Беллингема. Игроки с номером 10 в сборной Англии на ЧМ
Сразу четверо футболистов играли под данным номером на двух мундиалях подряд
22-летний полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем будет играть на предстоящем чемпионате мира под номером 10 в составе сборной Англии.
По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал список футболистов, выступавших под данным номером на последних 10 мундиалях.
Интересным фактом является то, что за выбранный период сразу 4 футболиста сборной Англии выступали под номером 10 на двух подряд чемпионатах мира: Гари Линекер (1986, 1990), Майкл Оуэн (2002, 2006), Уэйн Руни (2010, 2014) и Рахим Стерлинг (2018, 2022).
Игроки, выступавшие под номером 10 в составе сборной Англии на последних 10 чемпионатах мира
- 2026 – Джуд Беллингем (Реал)
- 2022 – Рахим Стерлинг (Челси)
- 2018 – Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
- 2014 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед)
- 2010 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед)
- 2006 – Майкл Оуэн (Ньюкасл Юнайтед)
- 2002 – Майкл Оуэн (Ливерпуль)
- 1998 – Тедди Шерингем (Манчестер Юнайтед)
- 1990 – Гари Линекер (Тоттенхэм Хотспур)
- 1986 – Гари Линекер (Барселона)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
