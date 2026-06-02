От Линекера до Беллингема. Игроки с номером 10 в сборной Англии на ЧМ

22-летний полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем будет играть на предстоящем чемпионате мира под номером 10 в составе сборной Англии.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал список футболистов, выступавших под данным номером на последних 10 мундиалях.

Интересным фактом является то, что за выбранный период сразу 4 футболиста сборной Англии выступали под номером 10 на двух подряд чемпионатах мира: Гари Линекер (1986, 1990), Майкл Оуэн (2002, 2006), Уэйн Руни (2010, 2014) и Рахим Стерлинг (2018, 2022).

Игроки, выступавшие под номером 10 в составе сборной Англии на последних 10 чемпионатах мира