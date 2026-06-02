  4. ФОТО. Дерби в 1/4 финала РГ-2026. Как это было: Костюк одолела Свитолину
02 июня 2026, 18:26
Смотрите фотогалерею четвертьфинального матча Ролан Гаррос между Элиной и Мартой

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Элина Свитолина

2 июня Марта Костюк в украинском дерби одержала победу над Элиной Свитолиной и вышла в полуфинале Открытого чемпионата Франции 2026.

Костюк переиграла Свитолину со счетом 6:3, 2:6, 6:2. Это было третье очное противостояние соперниц – Марта во второй раз одолела Элину.

Костюк впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam. Ее следующей соперницей будет «нейтральная» Мирра Андреева.

Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Марта Костюк (Украина) [15] – 3:6, 6:2, 2:6

Даниил Агарков
