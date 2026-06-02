Стало известно, почему Зубков перешел именно в греческий АЕК
Руководство Трабзонспора выдвинуло украинцу требование относительно его будущего
Накануне известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков продолжит карьеру в греческом АЕК.
Известный спортивный журналист Хасан Тюнцель объяснил, почему украинец выбрал именно этот клуб. По его словам, греки были единственными, кто согласился на финансовые требования «Трабзонспора».
«Игрок хотел уйти. По этому поводу он поговорил с руководством «Трабзонспора», выразив желание покинуть клуб. Руководство же ответило игроку: «Принеси сумму, за которую тебя купили, и уходи», – пояснил инсайдер.
Зубков перешел в «Трабзонспор» зимой 2025 года из донецкого «Шахтера» за 6 млн евро. В прошлом сезоне Александр был одним из ключевых игроков своей команды, помогая ей завоевать бронзу чемпионата и выиграть Кубок Турции.
🚨 Oleksandr Zubkov AEK'ya transfer oldu!— HT Spor (@HTSpor) June 1, 2026
🎙️ @hasanntuncel: Oyuncu ligin son çeyreğinde mutsuzdu ve ayrılmak istiyordu. Bu konuda Trabzonspor yönetimiyle görüşme yapmış, ayrılma isteğini dile getirmişti. Trabzonspor yönetimi ise oyuncuya, “Transfer olduğun bedeli getir, ayrıl”… pic.twitter.com/rstQER8gdG
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Четвертьфинальный матч между Грузией и Украиной начнется 2 июня в 20:00
Илья Ольховый из «Нивы» Тернополь продолжит карьеру в составе киевского клуба