Стало известно, почему Зубков перешел именно в греческий АЕК

Накануне известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков продолжит карьеру в греческом АЕК.

Известный спортивный журналист Хасан Тюнцель объяснил, почему украинец выбрал именно этот клуб. По его словам, греки были единственными, кто согласился на финансовые требования «Трабзонспора».

«Игрок хотел уйти. По этому поводу он поговорил с руководством «Трабзонспора», выразив желание покинуть клуб. Руководство же ответило игроку: «Принеси сумму, за которую тебя купили, и уходи», – пояснил инсайдер.

Зубков перешел в «Трабзонспор» зимой 2025 года из донецкого «Шахтера» за 6 млн евро. В прошлом сезоне Александр был одним из ключевых игроков своей команды, помогая ей завоевать бронзу чемпионата и выиграть Кубок Турции.