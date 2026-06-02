Цыганков останется в Испании? Клуб хочет забрать игрока у турок из-под носа

Испанская «Севилья» неожиданно включилась в борьбу за украинского игрока «Жироны» Виктора Цыганкова. До этого главным претендентом на вингера сборной Украины был турецкий «Трабзонспор».

Известный инсайдер Хакан Йологлу сообщил, что после договоренности с греческим АЕКом о продаже украинского нападающего Александра Зубкова бронзовый призер Суперлиги серьезно сосредоточился на трансфере Цыганкова.

Сам футболист якобы не против переехать в Турцию, однако «Жирона» запросила за его контракт солидную сумму, из-за чего переговоры затруднились. При этом у Виктора постепенно появляются новые претенденты, в том числе из Испании. Среди них, по словам журналиста, и «Севилья».

«Севилья» также готовится сделать официальное предложение игроку или приложить интенсивные усилия, чтобы добавить его в свой состав. То есть у «Трабзонспора» появился соперник. Но даст ли «Севилья» за него восьмизначную сумму? Они не смогли взять Менди из-за экономических трудностей, когда за него просили 7 миллионов евро. Сейчас ситуация такова, что «Трабзонспор» завершает сделку с его клубом. Поэтому вероятность прихода Цыганкова в качестве альтернативы Зубкову довольно высока», – отметил Йологлу.

Цыганков перешел в «Жирону» в январе 2023 года. «Динамо» продало игрока испанцам за 5 млн евро и 50% от суммы дальнейшей перепродажи. В этом году клуб Виктора вылетел из Ла Лиги в Сегунду.