Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков останется в Испании? Клуб хочет забрать игрока у турок из-под носа
Испания
02 июня 2026, 17:05 | Обновлено 02 июня 2026, 17:15
5677
0

Цыганков останется в Испании? Клуб хочет забрать игрока у турок из-под носа

Вингер сборной Украины может оказаться в Севилье

02 июня 2026, 17:05 | Обновлено 02 июня 2026, 17:15
5677
0
Цыганков останется в Испании? Клуб хочет забрать игрока у турок из-под носа
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанская «Севилья» неожиданно включилась в борьбу за украинского игрока «Жироны» Виктора Цыганкова. До этого главным претендентом на вингера сборной Украины был турецкий «Трабзонспор».

Известный инсайдер Хакан Йологлу сообщил, что после договоренности с греческим АЕКом о продаже украинского нападающего Александра Зубкова бронзовый призер Суперлиги серьезно сосредоточился на трансфере Цыганкова.

Сам футболист якобы не против переехать в Турцию, однако «Жирона» запросила за его контракт солидную сумму, из-за чего переговоры затруднились. При этом у Виктора постепенно появляются новые претенденты, в том числе из Испании. Среди них, по словам журналиста, и «Севилья».

«Севилья» также готовится сделать официальное предложение игроку или приложить интенсивные усилия, чтобы добавить его в свой состав. То есть у «Трабзонспора» появился соперник. Но даст ли «Севилья» за него восьмизначную сумму? Они не смогли взять Менди из-за экономических трудностей, когда за него просили 7 миллионов евро. Сейчас ситуация такова, что «Трабзонспор» завершает сделку с его клубом. Поэтому вероятность прихода Цыганкова в качестве альтернативы Зубкову довольно высока», – отметил Йологлу.

Цыганков перешел в «Жирону» в январе 2023 года. «Динамо» продало игрока испанцам за 5 млн евро и 50% от суммы дальнейшей перепродажи. В этом году клуб Виктора вылетел из Ла Лиги в Сегунду.

По теме:
Жирона назвала цену на Цыганкова. Трабзонспор предлагает вдвое меньше
Реал ищет замену Карвахалю. Названы три кандидата
Шищенко – об усилении Буковины в УПЛ: «Будут и украинцы, и легионеры»
Виктор Цыганков Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу Трабзонспор трансферы Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: YouTube
Оцените материал
(101)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Футбол | 02 июня 2026, 06:23 2
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала

Четвертьфинальный матч между Грузией и Украиной начнется 2 июня в 20:00

Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Футбол | 01 июня 2026, 20:39 3
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб

Украинец готов присоединиться к Трабзонспору

Клуб из Европы хочет украсть украинца у Шахтера за 6 миллионов евро
Футбол | 02.06.2026, 16:14
Клуб из Европы хочет украсть украинца у Шахтера за 6 миллионов евро
Клуб из Европы хочет украсть украинца у Шахтера за 6 миллионов евро
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Футбол | 02.06.2026, 09:18
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Динамо получит усиление из Европы. Футболист, который нужен Костюку
Футбол | 02.06.2026, 10:07
Динамо получит усиление из Европы. Футболист, который нужен Костюку
Динамо получит усиление из Европы. Футболист, который нужен Костюку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
02.06.2026, 14:45 22
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 20
Футбол
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 228
Футбол
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 5
Футбол
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем