  4. Известный клуб начал переговоры с Жироной о трансфере Виктора Цыганкова
02 июня 2026, 11:17
Известный клуб начал переговоры с Жироной о трансфере Виктора Цыганкова

Турецкий «Трабзонспор» намерен оформить переход футболиста сборной Украины за 10-12 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанская «Жирона» начала переговоры о трансфере вингера сборной Украины Виктора Цыганкова в чемпионат Турции. Об этом сообщило издание Takagazete.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор», который намерен усилить линию атаки после перехода Александра Зубкова в греческий АЕК:

«Идут переговоры с «Жироной» о трансфере украинского вингера Цыганкова. «Трабзонспор» сообщил о планах включить украинского футболиста в свой состав».

Представители «бордово-синих» связались с Цыганковым, чтобы обсудить детали будущего соглашения. Сумма трансфера составит 10-12 миллионов евро», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

Николай Тытюк Источник: Taka Gazetesi
Скажіть вже нарешті чи вирішена доля Луніна? Чи прийнято остаточне рішення?
А не рановато йому про Турцію думати? 
