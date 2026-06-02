Известный клуб начал переговоры с Жироной о трансфере Виктора Цыганкова
Турецкий «Трабзонспор» намерен оформить переход футболиста сборной Украины за 10-12 млн евро
Испанская «Жирона» начала переговоры о трансфере вингера сборной Украины Виктора Цыганкова в чемпионат Турции. Об этом сообщило издание Takagazete.
В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор», который намерен усилить линию атаки после перехода Александра Зубкова в греческий АЕК:
«Идут переговоры с «Жироной» о трансфере украинского вингера Цыганкова. «Трабзонспор» сообщил о планах включить украинского футболиста в свой состав».
Представители «бордово-синих» связались с Цыганковым, чтобы обсудить детали будущего соглашения. Сумма трансфера составит 10-12 миллионов евро», – сообщил источник.
В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.
Trabzonspor Viktor Tsygankov Transferi İçin Girona İle Masaya Oturduhttps://t.co/ukjMxH5csL pic.twitter.com/ac2r5BtGtT— Taka Gazetesi (@TakaGazetesi) June 2, 2026
