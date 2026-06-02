Самыми дисциплинированными игроками УПЛ-2025/26 стали трое

Украина. Премьер лига
02 июня 2026, 15:58 | Обновлено 02 июня 2026, 17:05
Кане, Мачелюк и Нещерет не заработали ни одного наказания в 27 проведенных матчах

ФК Колос. Ибрахим Кане

Среди всех игроков, проведших в сезоне-2025/26 не менее 20 матчей, только 17 на протяжении всей турнирной дистанции не заработали ни одного наказания. Из этой когорты своего рода джентльменов наибольшее количество встреч отыграли 25-летний малийский полузащитник «Колоса» Ибрахим Кане, 26-летний защитник «Кудровки» Артем Мачелюк и 24-летний голкипер «Динамо» Руслан Нещерет – по 27, которые таким образом и удостоились звания самых дисциплинированных футболистов чемпионата. Среди игроков атаки пальма первенства досталась 26-летнему панамскому форварду «Динамо» Эдуардо Герреро, не получившему ни одного предупреждения в 23-х матчах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, не имевшие штрафа в сезоне-2025/26 (не менее 20 матчей)

Игрок

Клуб

Матчи

1.

Ибрахим КАНЕ

Колос

27

Артем МАЧЕЛЮК

Кудровка

27

Руслан НЕЩЕРЕТ

Динамо

27

4.

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

26

Бар ЛИН

Кривбасс

26

6.

Юрий-Владимир ГЕРЕТА

Рух

25

Алексей ГУЦУЛЯК

Полесье

25

8.

Сергей БУЛЕЦА

Александрия

24

ПАУЛУ ВИТОР

Карпаты

24

Павел ПОЛЕГЕНЬКО

Карпаты/Оболонь

24

Дмитрий РИЗНЫК

Шахтер

24

Николай ШАПАРЕНКО

Динамо

24

13.

Эдуардо ГЕРРЕРО

Динамо

23

Александр САПУТИН

Заря

23

15.

Александр КАРАВАЕВ

Динамо

22

16.

Максим ТРЕТЬЯКОВ

Колос/Оболонь

21

17.

Егор НАЗАРИНА

Шахтер

20
