Самыми дисциплинированными игроками УПЛ-2025/26 стали трое

Среди всех игроков, проведших в сезоне-2025/26 не менее 20 матчей, только 17 на протяжении всей турнирной дистанции не заработали ни одного наказания. Из этой когорты своего рода джентльменов наибольшее количество встреч отыграли 25-летний малийский полузащитник «Колоса» Ибрахим Кане, 26-летний защитник «Кудровки» Артем Мачелюк и 24-летний голкипер «Динамо» Руслан Нещерет – по 27, которые таким образом и удостоились звания самых дисциплинированных футболистов чемпионата. Среди игроков атаки пальма первенства досталась 26-летнему панамскому форварду «Динамо» Эдуардо Герреро, не получившему ни одного предупреждения в 23-х матчах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, не имевшие штрафа в сезоне-2025/26 (не менее 20 матчей)