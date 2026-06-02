Самыми дисциплинированными игроками УПЛ-2025/26 стали трое
Кане, Мачелюк и Нещерет не заработали ни одного наказания в 27 проведенных матчах
Среди всех игроков, проведших в сезоне-2025/26 не менее 20 матчей, только 17 на протяжении всей турнирной дистанции не заработали ни одного наказания. Из этой когорты своего рода джентльменов наибольшее количество встреч отыграли 25-летний малийский полузащитник «Колоса» Ибрахим Кане, 26-летний защитник «Кудровки» Артем Мачелюк и 24-летний голкипер «Динамо» Руслан Нещерет – по 27, которые таким образом и удостоились звания самых дисциплинированных футболистов чемпионата. Среди игроков атаки пальма первенства досталась 26-летнему панамскому форварду «Динамо» Эдуардо Герреро, не получившему ни одного предупреждения в 23-х матчах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, не имевшие штрафа в сезоне-2025/26 (не менее 20 матчей)
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
1.
|
Ибрахим КАНЕ
|
Колос
|
27
|
|
Артем МАЧЕЛЮК
|
Кудровка
|
27
|
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
|
Динамо
|
27
|
4.
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
26
|
|
Бар ЛИН
|
Кривбасс
|
26
|
6.
|
Юрий-Владимир ГЕРЕТА
|
Рух
|
25
|
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Полесье
|
25
|
8.
|
Сергей БУЛЕЦА
|
Александрия
|
24
|
|
ПАУЛУ ВИТОР
|
Карпаты
|
24
|
|
Павел ПОЛЕГЕНЬКО
|
Карпаты/Оболонь
|
24
|
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Шахтер
|
24
|
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Динамо
|
24
|
13.
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Динамо
|
23
|
|
Александр САПУТИН
|
Заря
|
23
|
15.
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Динамо
|
22
|
16.
|
Максим ТРЕТЬЯКОВ
|
Колос/Оболонь
|
21
|
17.
|
Егор НАЗАРИНА
|
Шахтер
|
20
