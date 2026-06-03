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  4. Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 23:28 |
802
0

Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста

Араухо может стать игроком донецкого клуба

03 июня 2026, 23:28 |
802
0
Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрусв Араухо
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Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Кривбасса» Андрусу Араухо.

По имеющейся информации, клуб в настоящее время рассматривает 22-летнего венесуэльца как один из вариантов для усиления средней линии.

Араухо присоединился к «Кривбассу» в августе 2025 года, перейдя из «РАЕО Зулиано» за около 250 тысяч евро. Его контракт рассчитан до июня 2030 года.

В сезоне 2025/26 он провел 26 матчей в УПЛ и отдал 3 результативные передачи.

Отмечается, что «Шахтер» вступил в борьбу за Араухо с другими клубами УПЛ – на игрока претендуют «Динамо» и «Полесье».

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Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
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