Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста

Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Кривбасса» Андрусу Араухо.

По имеющейся информации, клуб в настоящее время рассматривает 22-летнего венесуэльца как один из вариантов для усиления средней линии.

Араухо присоединился к «Кривбассу» в августе 2025 года, перейдя из «РАЕО Зулиано» за около 250 тысяч евро. Его контракт рассчитан до июня 2030 года.

В сезоне 2025/26 он провел 26 матчей в УПЛ и отдал 3 результативные передачи.

Отмечается, что «Шахтер» вступил в борьбу за Араухо с другими клубами УПЛ – на игрока претендуют «Динамо» и «Полесье».