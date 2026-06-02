Шахтер определился со следующим трансфером и ослабит соперника в УПЛ
«Горняки» подпишут легионера из местного чемпионата
Донецкий «Шахтер» определился со следующей трансферной целью.
Как сообщает ТаТоТаке, чемпион Украины готовит усиление с внутреннего рынка – в команду перейдет футболист из Украинской Премьер-лиги, имеющий иностранный паспорт.
«Шахтер» уже оформил трансфер Мендосы из «Кривбасса» и финализировал сделку по Караваеву из «Динамо».
Ранее сообщалось, что львовские «Карпаты» рассматривают варианты усиления вратарской позиции после ухода Назара Домчака. Одним из кандидатов на замену является 22-летний голкипер Денис Твардовский, который принадлежит «Шахтеру».
