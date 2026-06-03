Гарри Кейн готовится сменить клуб. Громкое предложение о трансфере

«Барселона» продолжает поиски нового звездного нападающего к летнему трансферному окну и рассматривает один из самых громких вариантов на рынке.

По информации журналиста Франсуа Гальярдо, каталонский клуб сделает предложение по нападающему «Баварии» Гарри Кейну. Речь идет о сумме в районе 70–80 миллионов евро.

Ранее «Барселона» также пыталась подписать Хулиана Альвареса, однако «Атлетико» Мадрид отклонил предложение на уровне 100 миллионов евро.

На фоне грядущих изменений в составе и возможного прощания с Робертом Левандовским каталонцы активно ищут нового лидера атаки.

Гарри Кейн провел мощный сезон в составе «Баварии», забив 61 гол и отдав 7 результативных передач в 51 матче.