Гарри Кейн готовится сменить клуб. Громкое предложение о трансфере
Англичанин может перейти в «Барселону»
«Барселона» продолжает поиски нового звездного нападающего к летнему трансферному окну и рассматривает один из самых громких вариантов на рынке.
По информации журналиста Франсуа Гальярдо, каталонский клуб сделает предложение по нападающему «Баварии» Гарри Кейну. Речь идет о сумме в районе 70–80 миллионов евро.
Ранее «Барселона» также пыталась подписать Хулиана Альвареса, однако «Атлетико» Мадрид отклонил предложение на уровне 100 миллионов евро.
На фоне грядущих изменений в составе и возможного прощания с Робертом Левандовским каталонцы активно ищут нового лидера атаки.
Гарри Кейн провел мощный сезон в составе «Баварии», забив 61 гол и отдав 7 результативных передач в 51 матче.
💣🚨 TRACA MUNDIAL— François Gallardo (@F_GallardoTV) June 2, 2026
El delantero que verdaderamente va a fichar el Barcelona este verano es HARRY KANE.
💶 Están dispuestos a ofrecer entre 70-80 millones de euros.
Estad atentos 👀⏳
¡Fin boom! Al lío, y sino desmientemelo 👉🏻💣🔥 pic.twitter.com/XpCzaw3kr1
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