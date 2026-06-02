Кейн: «Получить Золотой мяч в родном городе – это нечто особенное»

Звезда «Баварии» Гарри Кейн считает, что станет серьезным претендентом на «Золотой мяч», если приведет Англию к победе на чемпионате мира. После впечатляющего сезона, в котором он забил 61 гол во всех соревнованиях, форвард уверен, что завоевание главного международного трофея укрепит его претензии на высшую индивидуальную награду в спорте.

Кейн во второй раз за три года завоевал «Золотую бутсу» Европы и три командных трофея. Несмотря на его впечатляющую статистику на внутренней арене, капитан сборной Англии знает, что победа на чемпионате мира почти наверняка необходима для получения высшей индивидуальной награды. Выступление на международной арене имеет решающее значение.

«Я определенно был бы одним из фаворитов», – объяснил Кейн. Он также добавил: «Учитывая трофеи, которые я выиграл в этом сезоне, и количество забитых голов, я бы был в числе претендентов. Особенно учитывая, что, если Англия выиграет чемпионат мира, можно предположить, что трофей достанется английскому игроку. Получить такой трофей в родном городе – это нечто особенное».

32-летний Кейн помимо себя считает главными фаворитами партнера по «Баварии» Майкла Олисе, а также финалистов Лиги чемпионов, игроков «ПСЖ» и «Арсенала». В 2026 году «Золотой мяч» будут вручать в Лондоне.